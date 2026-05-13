След заплахите на Мицкоски: Македонски политик от опозицията беше призован на разпит

След заплахите на македонския премиер Християн Мицкоски за преследване на опозицията в югозападната ни съседка - бившият министър на земеделието, горите и водното стопанство в правителството на СДСМ и ДСИ Люпчо Николовски е бил призован в полицейското управление за разпит преди няколко дни. Това се е случило на 7 май 2026 г. Информацията съобщава македонската медия "Фокус", позовавайки се на информация на македонското вътрешно министерство.

„На 07 май 2026 г., по разпореждане на Прокуратурата, лицето е призовано на информационно интервю в СВР Скопие - Звено за икономически престъпления и корупция. В ход са действия, след което ще информираме обществеността“, посочват от МВР.

Премиерът го почувства

Припомняме, че през април на фона на възможността за екстрадиция на бившия премиер на Северна Македония и бивш лидер на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски от Унгария - настоящият македонски министър-председател и негов наследник в партията Христиан Мицкоски изпрати днес послание до опозицията, в което обяви възможността за започване на разследвания и производства срещу бивши висши държавни служители, в това число бивши премиери и техните роднини

"Имам чувството, че висши служители от предишното правителство на Социалдемократическия съюз (СДСМ), като бивши премиери и техни близки роднини, ще бъдат подложени на определени преследвания. Това заяви тогава Мицкоски. ОЩЕ: Мицкоски заплашва Заев и опозицията с преследване и разследвания