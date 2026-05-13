Песента на Молдова на Евровизия - плагиатствана от българската "Цяло лято"? (ВИДЕО)

И тазгодишният песенен конкурс "Евровизия" преминава с традиционното количество скандали, но този път има и българска намеса. Още от момента на публикуване на песента "Viva, Moldova!", в социалните мрежи у нас се появиха коментари за съмнителната прилика на песента на Молдова с един от най-популярните български летни хитове - "Цяло лято" на Криско, Лео и Играта от 2013 г.

От самото начало на молдовското парче, което вече представи страната на Евровизия на първия полуфинал на 12 март във Виена, се долавя мелодията на така познатата българска песен, излязла преди цели 13 години. Вижте видеата и преценете сами:

Припомняме, че още в края на март в Студио Actualno рапърът Ивайло Иванов - Играта иронизира ситуацията с подобието между двете песни.

"Кой друг би си позволил да има две песни на Евровизия? Нека да помислим от тази гледна точка. Ние мислим на едро. Ние сме големи играчи. ...Нямаше обидени. Смяхме се. Ние не мислим за съд, ние мислим с усмивка. Но поне да ни бяха тагнали, да ни бяха дали три билета да отидем да ги гледаме", сподели Играта пред Actualno.com.

В своя профил в социалните мрежи готвачът Лео Бианки сподели съпоставка между двете парчета и също иронизира приликата помежду им със световноизвестния кадър от пресконференция на футболната легенда Диего Армандо Марадона:

