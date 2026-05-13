НАТО няма да позволи дестабилизация на Северна Македония и Балканите

НАТО няма да позволи дестабилизация на Балканите, заяви генералният секретар Марк Рюте от Подгорица, предупреждавайки, че в региона има участници, които се опитват да създадат нестабилност, докато Алиансът ще признае и ще се противопостави на всяка злонамерена дейност на територията на държавите членки, предаде македонската медия "Рацин". Рюте отправи посланието на пресконференция с черногорския премиер Милойко Спаич, в контекста на засилените предизвикателства пред сигурността за Европа.

Посланието за Скопие

Според македонското издание посланието е важно и за Северна Македония, като държава членка на НАТО и част от регион, където политическите кризи, етническото напрежение, дезинформацията, външните влияния и нерешените спорове могат лесно да прелязат през границите.

През март, по време на посещение в Скопие, Рюте вече заяви, че сигурността на Западните Балкани е от съществено значение за Алианса и че разчита на Северна Македония да даде пример.

За Северна Македония това послание носи двойна тежест. От една страна, членството в НАТО означава гаранция за сигурност в момент, когато регионът отново е под натиск от геополитически конфликти. От друга страна, тази гаранция не замества вътрешния ангажимент за функциониращи институции, устойчивост на дезинформация, политическа стабилност и ясна стратегия срещу хибридни заплахи.