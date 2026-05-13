Жилищата в Европа не достигат и са скъпи: ЕС готви тесла за краткосрочните наеми

ЕС се нуждае от 650 млрд. евро допълнителни инвестиции годишно, за да задоволи нарастващото търсене на жилища. Това заяви кипърският вътрешен министър Константинос Йоану, който председателства неформалната среща на европейските министри по въпросите на жилищното настаняване в Никозия във вторник.

Поради тази причина Европейската комисия подготвя законодателно предложение за справяне с отрицателните последици от краткосрочните наеми, обяви европейският комисар по енергетика и жилищно настаняване Дан Йоргенсен.

Неконтролираният им ръст и прекомерно високите им нива са огромен проблем в много европейски градове, тъй като водят до поскъпване на имотите и намаляват наличните жилища за постоянните жители, каза еврокомисарят.

Дори средната класа се задъхва

Министър Константинос Йоану беше категоричен, че покачващите се цени, ограниченото предлагане, високите строителни разходи и демографският натиск затрудняват достъпа до жилище не само за уязвимите групи, но и за хората от средната класа в Европа.

"Европа е в разгара на жилищна криза и за справянето с нея е необходимо да се направи повече на европейско ниво", заяви от своя страна Йоргенсен.

Най-малко 43 млрд. евро вече се насочват към инвестиции в жилищното строителство чрез сегашната многогодишна финансова рамка на ЕС, а нови възможности ще се появят със следващия европейски бюджет, съобщи еврокомисарят, предаде БНР.

Европейските министри дискутираха два основни въпроса - намаляване на бюрокрацията и подобряване на процедурите за лицензиране на нови жилища, както и увеличаване на недостатъчните сега инвестиции в сектора.

Срещата беше насочена и към укрепване на националните планове за решаване на жилищната криза.