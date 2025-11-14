Войната в Украйна:

Мрачна статистика: Сърбия с най-висок брой загинали в катастрофи в Европа

Мрачна статистика: Сърбия с най-висок брой загинали в катастрофи в Европа

Сърбия е с най-висок брой загинали в Европа. Според последните данни, страната отчита 78 убити в катастрофи на всеки милион жители. От началото на годината 390 души са загинали в катастрофи в цялата страна, съобщи днес сръбската асоциация „Безбедни патеки“.

В изявление по повод Световния ден в памет на жертвите на пътнотранспортни произшествия, който се отбелязва всяка трета неделя на ноември, асоциацията посочи, че от началото на годината над 15 000 души са били ранени в пътнотранспортни произшествия в Сърбия.

„Най-честите причини за трагедиите са несъобразена скорост, шофиране под въздействието на алкохол, неизползване на предпазни колани и неадекватна защита на деца, пешеходци, хора с увреждания и велосипедисти. Сърбия има стратегии и планове за действие, но те не се изпълняват напълно“, критикува властите асоциацията.

Елин Димитров
