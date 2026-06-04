Кабинетът "Радев":

Муцунски: България нарушава Договора за добросъседство, не ни подкрепя за ЕС

04 юни 2026, 15:26 часа 182 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook.com/Timco Mucunski
Муцунски: България нарушава Договора за добросъседство, не ни подкрепя за ЕС

"Несъмнено трябва да водим диалог с България. Но това не е проблемът. Проблемът е, че освен всичко друго, България нарушава Договора за добросъседство. Нека оставим настрана въпроса дали споразумението е добро или лошо. България се е ангажирала в това споразумение да насърчава и подкрепя пътя ни към европейска интеграция и не го прави", коментира външният министър на Република Северна Македния Тимчо Муцунски, отговаряйки на журналистически въпроси след събитие в Скопие, предаде македонската медия "360 степени".

Муцунски очаква следващата седмица очаквам да бъде в София с македонския президент Гордана Силяновска-Давкова на регионално събитие, където биха се срещнали отново с колегите си от България и биха разговаряли

Вписването на българите в македонската конституция

„Това, което мога да кажа, е, че оставаме ангажирани с европейските реформи, оставаме с ясна стратегическа ориентация във външната политика, но също така твърдо оставаме на позицията, че в този момент няма условия за конституционни промени", каза ръководителят на македонската дипломация.

Припомняме обаче, че вписването на българите в македонската конституция е залегнало като условие за започване на преговорите на Скопие за ЕС и е част от европейската преговорна рамка. ОЩЕ: Муцунски се е срещнал с Велислава Петрова: Не е обелил и дума за македонските българи (СНИМКИ)

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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