Ударени кораби край България:

МВР на Северна Македония няма данни за напускането на Ива Михайлова от страната

12 октомври 2026, 14:22 часа 825 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
МВР на Северна Македония няма данни за напускането на Ива Михайлова от страната

Северномакедонското Министерство на вътрешните работи (МВР) няма данни за излизането от страната на Ива Михайлова. От там излязоха с официално съобщение, според което името на Михайлова изобщо не фигурира в базата данни на техния граничен контрол. "Относно лицето, за което се интересувате, Ви информираме, че бяха извършени проверки в системата за граничен контрол на Министерството на вътрешните работи. Установено е, че няма данни въпросното лице да е напускало територията на Македония", заявиха от вътрешното министерство в Скопие в отговор до медията "Фокус".

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Ива Михайлова заяви пред българските медии, че е преминала легално границата с личните си документи. Тя уточни, че е преминала през официалния контролно-пропускателен пункт, след като здравето ѝ се е влошило заради упражнявания върху нея натиск.

"Пресякох границата с документите си. Вчера се чувствах много зле. Разговарях с адвоката си и постигнахме споразумение – решихме заедно той да дойде да ме вземе, а аз да се върна в България. Предадох документите си за проверка и ни позволиха да преминем. Преминахме през контролно-пропускателния пункт. В пресичането на границата нямаше нищо незаконно. Предстои ми прием в болница "Пирогов" за лечение, последвано от рехабилитация", заяви Михайлова.

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По думите на нейния защитник, северномакедонските гранични служители са били наясно със самоличността ѝ и са я допуснали да премине безпрепятствено.

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Република Северна Македония Ива Михайлова
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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