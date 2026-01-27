Спорт:

Мъж намушка сестра си с химикал в окото

27 януари 2026, 14:19 часа 388 прочитания 0 коментара
Мъж намушка сестра си с химикал в окото

55-годишен мъж беше арестуван северното предградие на гръцката столица Атина след като е намушкал сестра си в окото с химикалка при неуточнени обстоятелства, предаде гръцкото издание Kathimerini. 49-годишната жертва е откарана за лечение в болница „Георгиос Гениматас“. Няма подробности за сериозността на нараняването ѝ. Брат ѝ е задържан в службата за домашно насилие в Агия Параскеви.

Домашното насилие в Гърция

Припомняме, че според статистиката за 2024 г. случаите на домашно насилие в Гърция рязко са се увеличили. Съобщава се за над 10 000 случая на домашно насилие за миналата година. Жертвите са жени и деца.

Ето защо институции в Гърция обявиха масирана кампания срещу домашното насилие. От министерството по защита на гражданите призовават жертвите или застрашените от насилие да се обръщат към властите. 18 полицейски управления в страната са специализирани за такива случаи. Проверяват се дори и анонимни сигнали, успокояват властите, защото много от пострадалите се страхуват.

От Генералния секретариат по равенството съобщават, че действа национална линия за помощ, 44 консултантски центъра и 20 приюта за малтретирани жени. Всички работят денонощно. От полза е и паникбутон, който се инсталира безплатно на мобилните телефони.

Властите съобщават, че жертвите на домашно насиле са предимно жени и деца, като много от тях са в болницата в тежко състояние. Има и жертви.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Министерството на образованието предупреди учителите да следят за белези от насилие у децата и незабавно да информират властите. ОЩЕ: Рязък скок на случаите на домашно насилие в Гърция

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Гърция Домашно насилие насилие над жени
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес