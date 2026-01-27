Мъж намушка сестра си с химикал в окото

55-годишен мъж беше арестуван северното предградие на гръцката столица Атина след като е намушкал сестра си в окото с химикалка при неуточнени обстоятелства, предаде гръцкото издание Kathimerini. 49-годишната жертва е откарана за лечение в болница „Георгиос Гениматас“. Няма подробности за сериозността на нараняването ѝ. Брат ѝ е задържан в службата за домашно насилие в Агия Параскеви.

Домашното насилие в Гърция

Припомняме, че според статистиката за 2024 г. случаите на домашно насилие в Гърция рязко са се увеличили. Съобщава се за над 10 000 случая на домашно насилие за миналата година. Жертвите са жени и деца.

Ето защо институции в Гърция обявиха масирана кампания срещу домашното насилие. От министерството по защита на гражданите призовават жертвите или застрашените от насилие да се обръщат към властите. 18 полицейски управления в страната са специализирани за такива случаи. Проверяват се дори и анонимни сигнали, успокояват властите, защото много от пострадалите се страхуват.

От Генералния секретариат по равенството съобщават, че действа национална линия за помощ, 44 консултантски центъра и 20 приюта за малтретирани жени. Всички работят денонощно. От полза е и паникбутон, който се инсталира безплатно на мобилните телефони.

Властите съобщават, че жертвите на домашно насиле са предимно жени и деца, като много от тях са в болницата в тежко състояние. Има и жертви.

Министерството на образованието предупреди учителите да следят за белези от насилие у децата и незабавно да информират властите. ОЩЕ: Рязък скок на случаите на домашно насилие в Гърция