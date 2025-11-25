Сърбия е без петрол от 47 дни: Бърнабич призова за спокойствие

Днес е 47-ият ден, в който Сърбия не е получила нито капка петрол, но и никой не го е усетил, смята председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич, предаде Радио и телевизия на Сърбия. „Трябва да се гордеем, че имаме правителство, което е водило политика на попълване на резервите. Всички живеем нормално. Темата за медиите е кой ще поеме НИС. Но за момент нека се гордеем, че сме в безопасност от 47 дни“, каза Бърнабич.

Новината идва на фона на това, че единствената рафинерия в Сърбия, тази в Панчево, е преустановила производството. Заводите са преминали в т.нар. "топла циркулация".

Вучич не е спал цяла нощ

Тя отбеляза, че сръбският президент Александър Вучич е водил разговори по този въпрос с партньорите си в САЩ през цялата нощ.

„Очаквам, че той ще се обърне към гражданите днес или утре, за да ги информира. Ситуацията не е лесна, но няма място за паника. Американските партньори не показват прекомерна гъвкавост, а от друга страна, и другите партньори не показват гъвкавост, сякаш не ги интересува какви ще бъдат последствията за страната ни“, каза Бърнабич.

„Нито виновни, нито задължени, ние станахме обект на ожесточени атаки и изнудване. Когато въвеждате санкции, казвате срещу Русия и нейните компании, но тези санкции по същество засягат страната ни, дълбоко, стратегически, във всяко едно отношение“, каза сръбският президент, добавяйки, че дали ще се получи лиценз или не, зависи от американците, допълва хърватската "Индекс". ОЩЕ: Криза в Сърбия: Единствената рафинерия спря работа