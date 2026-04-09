Масово румънско присъствие в България за Великден: Румъния със съвети към гражданите си

Румъния очаква значително увеличение на броя на пътниците към границите си, включително и към България. „Що се отнася до вътрешната граница на ЕС, пътуването до и от Унгария и България се извършва без спирания на бившите гранични пунктове", посочват румънските власти. Те съветват участниците в движението да имат валидни документи за пътуване, а в случай на непълнолетни лица важат законовите условия относно придружителя и необходимата документация.

За да се избегнат струпвания, Инспекторатът препоръчва да се използват всички гранични контролно-пропускателни пунктове, отворени за международен трафик, и да се получи предварителна информация за условията на пътуване. Същевременно напомня на транзитните да спазват инструкциите на служителите на граничната полиция и правилата за движение, за да може пътуването през този период да се извършва безопасно.

Румъния очаква значителното увеличение на броя на пътниците през този период, включително на летищата и препоръчва внимателно планиране на пътуването и предварително явяване на летището, съгласно инструкциите на авиокомпаниите.

Акцентът на границите с Молдова и Сърбия

На границите с Молдова и Сърбия ще се акцентира върху рационализирането на контрола чрез адаптиране на броя на полицейските служители в контролно-пропускателните пунктове, както и чрез максимално използване на съществуващия инфраструктурен капацитет, включително за товарен трафик, за да се избегне образуването на блокажи.

3500 гранични полицаи ще работят ежедневно

Ето ащо 3500 гранични полицаи ще работят ежедневно по време на Великденските празници, предаде румънската информацинона агенция Agerpres, позовавайки се на информация на Главният инспекторат на граничната полиция.

„За Великденските празници тази година Румънската гранична полиция е подготвила устройство, адаптирано към динамиката на трафика, така че граничният транзит да може да се осъществява при оптимални условия на безопасност и ефективност. Средно 3500 гранични полицаи ще работят ежедневно, както на контролно-пропускателните пунктове, така и в зоните на отговорност, с гъвкаво разпределение на ресурсите, в зависимост от развитието на пътникопотока", се казва в прессъобщението на службата.