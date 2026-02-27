"Трябва да има крачка към озаптяване": Психолог за вредите от социалните мрежи, AI и проблема с емпатията

Австралия стана първата страна в света, която въведе забрана за използване на социални мрежи за деца под 16 години. Платформи като Facebook, Instagram, TikTok, X и др. вече са блокирани за тези потребители. Испания също ще забрани социалните мрежи за деца под 16 г., следвайки модела на Австралия. В Полша и Великобритания също активно обсъждат или планират подобни забрани. Други държави, които имат планове да последват примера на Австралия са Франция, Дания, Гърция, Италия, Германия и други.

Защо тези мерки се предлагат?

"Забрана на социалните мрежи за деца трябва да има, защото контактът на подрастващите с тях водят понякога до трайни и необратими щети за психиката им“, каза за Actualno.com психиатърът д-р Веселин Герев. Той обясни, че особено в юношеството, настъпват някои сериозни кризисни момента в психическото им развитие.

На първо място това е криза на авторитетите. „Както знаете, това вече не са родителите и учителите, а най-често това са части от тяхната общност с асоциално поведение, с агресивни прояви и с някакви безумни предизвикателства“, даде пример той.

От друга страна това е кризата на приоритетите, която обхваща вече по-различни части на социалния живот, отколкото задължителните за тази възраст – обучение, ред и дисциплина. „Така приоритет в живота на подрастващите стават групите, които се оформят, тези с асоциалното поведение, един вид израз на някакъв бунтарски характер и много често свързан с тези предизвикателства в социалните мрежи, които могат сериозно да навредят на здравето и живота им“, обясни психиатърът.

„На последно е кризата на сексуалността, където може да се получат нежелателни въздействия – от сорта на злоупотреба със сексуалността, педофилия“, обърна внимание той.

Забраната и ролята на обществото

Д-р Герев беше категоричен, че трябва да се предприемат някакви мерки. Той обурна внимание, че и сега не може да си направиш профил, ако не си над 16 години. „Но има деца, които посочват друга възраст, друга дата на раждане и пак влизат в мрежите“, каза той.

Според него именно заради това трябва да има крачка към озаптяване, защото „не може детето да иде на училище и в един момент да ви кажат, че се е отровило, защото е изпило 30 парацетамола – предизвикателство, което е видяло в социалните мрежи или да играе на Синия кит.

„За тези активности е задължително да се изисква преминаване на юношеския период, за да може човек, макар и непълнолетен, да бъде отговорен за действията си. При децата това не може да се случи. Как ще стане точно ограничението, е спорен въпрос, защото щом има забрана, то нарушаването й става привлекателно“, обърна внимание психологът.

Той видя проблем и в това, че всичко се документира и се пуска в социалните мрежи, за да може да се види и така се оформят така наречени „герои“. „Виждате ли. Вместо да могат да се похвалят, че имат знания, умения, опит в някаква област и с това да са пример за подражание, хората се хвалят с глупаво и неадекватно поведение – форма без съдържание“.

По думите му мислещите хора са избутани в периферията, мнението им не се търси, а на преден план изпъкват хора с разни „телесни арматурни промени и такива с неадекватно и глуповато поведение“.

„На обществото му трябват зрелища, а не умни и знаещи хора“, каза той.

Психологът сподели, че децата у нас имат сериозни проблеми в следствие на използването на социални мрежи – пият се хапчета, подскача се на място, но лошото е различните форми на агресия, които са ежедневие в тази общност.

„Големият проблем е, че обществото си затваря очите. Даже фрапантното е, че дори и учителите не искат да взимат отношение. Всички казват: „То ще се размине“ и така се поощрява този тип поведение“, смята д-р Герев.

Според него, ако има забрана няма да се стига до такива ексцесии, защото повечето от тези предизвикателства застрашават живота и здравето на децата, които ги изпълняват. „Колко деца скачаха от високо, за да полетят като Супермен. Ето какви ще са позитивите“, даде пример той.

Лекарят обърна внимание, че е въпрос в семейството да се разговаря с децата - да им се обясни какви са плюсовете и минусите и да се изгради едно рационално поведение и мислене към социалните мрежи.

Много по-голям проблем по думите му е употребата на енергийни напитки. „Почти всеки ден при мен идват деца, отровено от енергийни напитки. И те са забранени, както и цигарите, но всички пред училището пушат“, каза той и степенува от кого зависи децата ни да не използват социални мрежи, да не пият енергийни напитки и да не пущат цигари.

На първо място по думите му е ролята на родителите, след това са търговците и накрая са учителите. „Тяхна работа е да ги учат, да преподават, а не да превъзпитават децата на хората. Много по-лесно е да очакваш учителя да ти възпита детето – забързано ежедневие, стрес. Има родители, които поощряват децата да използват социални мрежи, за да могат да си починат“.

AI замества родителите

Относно навлизането на изкуствен интелект и използването му от подрастващите д-р Герев обясни, че когато няма естествен интелект, то изкуствения ще го замени. „Това показва един голям дефицит в комуникацията на родителите с децата им. Не всеки родител изслушва детето си, не всеки иска да знае проблемите на детето си, защото той смята, че неговите проблеми са най-съществени. И настъпва едно тотално отчуждаване между поколенията. Ако има контакт, то той е в грешната посока. Децата са един мини облик на семейството. Те в този период имат свойството да копират модели на поведение и да ги отразяват в тяхната общност“, обясни лекарят.

Според него проблемът за емпатията в обществото ще седи все повече на дневен ред. „Децата са много жестоки в поведението си. Този проблем ще става много актуален. Колкото повече се комуникира с техника и виртуален свят – толкова повече емоциите ще намаляват“, каза той.

Д-р Герев посъветва родителите да говорят с децата си.