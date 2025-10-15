Не може в ЕС - без санкции срещу Русия: Урсула фон дер Лайен към Вучич (ВИДЕО)

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен даде да се разбере, че Сърбия не може да се присъедини към ЕС, без да наложи санкции на Русия. Това се случва, след като сръбският президент потвърди, че членството в ЕС остава стратегическа цел на Сърбия и основен външнополитически приоритет, става ясно от изявленията на Фон дер Лайен и Вучич в Белград.

Председателят на Европейската комисия се срещна и с представители на сръбското гражданско общество.

"ЕС е готов да подкрепи Сърбия в изграждането на солидна демокрация. Това е целта на процеса на присъединяване.

Свързаните с ЕС реформи трябва да включват всички части на обществото и политическия спектър", смята тя.

В този контекст Фон дер Лайен приветства неотдавнашния напредък, постигнат по отношение на Единния избирателен регистър и Съвета на REM.

Almost two decades ago, Serbia made a choice to join our Union.



It was not only a strategic choice.



It was also a choice of the heart.



It was the demand of the people of Serbia.



So we look forward to Serbia doubling down on its EU path ↓ https://t.co/uw82PU1pFM — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 15, 2025

Сърбия е подсигурена през зимата

"Предложението за членство в ЕС е възможност. Това е обещание за мир, просперитет, солидарност. Заедно преодоляваме енергийната криза от 2022 г. Днес ЕС ще продължи да помага за безопасността на Сърбия през зимата", увери още председателят на Европейската комисия.

Припомняме, че Сърбия е застрашена от енергийна криза предвид американските санкции върху нейната Национална петролна индустрия (НИС), чийто мажоритарен собственик са руснаците. ОЩЕ: Глас от Хърватия: Купуваме сръбската петролна индустрия от руснаците

Гражданското общество на Сърбия

Фон дер Лайен заяви, че сега е моментът за Сърбия да предприеме конкретни действия за присъединяване, но преди това трябва да се види напредък за свободата на словото в страната. В тази връзка председателят на Европейската комисия се срещна и с представители на сръбското гражданско общество. "ЕС е готов да подкрепи Сърбия в изграждането на солидна демокрация. Това е целта на процеса на присъединяване. Свързаните с ЕС реформи трябва да включват всички части на обществото и политическия спектър", смята тя. В този контекст Фон дер Лайен приветства неотдавнашния напредък, постигнат по отношение на Единния избирателен регистър и Съвета на REM.

Today I met with representatives of the Serbian civil society.



The EU is ready to support Serbia in building a solid democracy.



This is what the accession process is about.



EU-related reforms should involve all parts of society and political spectrum.



In this context, I… pic.twitter.com/wqQzdpLB5L — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 15, 2025