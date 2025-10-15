Войната в Украйна:

Не може в ЕС - без санкции срещу Русия: Урсула фон дер Лайен към Вучич (ВИДЕО)

15 октомври 2025, 18:05 часа 224 прочитания 0 коментара
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен даде да се разбере, че Сърбия не може да се присъедини към ЕС, без да наложи санкции на Русия. Това се случва, след като сръбският президент потвърди, че членството в ЕС остава стратегическа цел на Сърбия и основен външнополитически приоритет, става ясно от изявленията на Фон дер Лайен и Вучич в Белград. 

 

Председателят на Европейската комисия се срещна и с представители на сръбското гражданско общество.
"ЕС е готов да подкрепи Сърбия в изграждането на солидна демокрация. Това е целта на процеса на присъединяване. 
Свързаните с ЕС реформи трябва да включват всички части на обществото и политическия спектър", смята тя.
В този контекст Фон дер Лайен приветства неотдавнашния напредък, постигнат по отношение на Единния избирателен регистър и Съвета на REM.

Сърбия е подсигурена през зимата

"Предложението за членство в ЕС е възможност. Това е обещание за мир, просперитет, солидарност. Заедно преодоляваме енергийната криза от 2022 г. Днес ЕС ще продължи да помага за безопасността на Сърбия през зимата", увери още председателят на Европейската комисия. 

Припомняме, че Сърбия е застрашена от енергийна криза предвид американските санкции върху нейната Национална петролна индустрия (НИС), чийто мажоритарен собственик са руснаците. ОЩЕ: Глас от Хърватия: Купуваме сръбската петролна индустрия от руснаците

Гражданското общество на Сърбия

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Сърбия Урсула фон дер Лайен Александър Вучич санкции Русия руски петрол информация 2025
