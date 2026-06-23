"Не подлежи на договаряне": Доцова е порязала Гаши за консенсуса от 2022 и вписването на българите

Председателят на парламента Михаела Доцова е заявила пред своя македонски колега Африм Гаши, че европейският консенсус от 2022 г. и вписването на българите в македонската конституция е нещо, което не подлежи на договаряне. "Съответно е необходимо да бъдат направени съответните конституционни промени в Република Северна Македония", добави Доцова. Тя проведе среща с македонския си колега в рамките на Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа и определи разговора си с председателя на македонския парламент като конструктивен.

"Изразих моето безпокойство и безпокойството на страната ни по отношение на зачестилите антибългарски поведения както и безпрецедентното нападение срещу дипломатически коли на нашата мисия. Изразихме нашата визия, че в рамките на бързи действия е установен извършителят. Това, което очакваме като държава е едно справедливо наказание, за да може обществото да види, че има отговор съответен на такива безпрецедентни действия", каза Доцова. ОЩЕ: Нова ескалация: Запалиха две коли на българското посолство в Скопие (ВИДЕО и СНИМКИ)*

Посещение в РСМ

Тя е получила покана от Гаши за посещение на Народното събрание в Северна Македония заедно с делегация на 52-ия парламент. "Разбира се, че приех такава покана", обясни пред българските медии Доцова.

Стана ясно, че в рамките на разговора е обсъден и Коридор 8. ОЩЕ: "Трябва да намерим начин да бъдем заедно в ЕС": Шефът на македонския парламент преди среща с Доцова