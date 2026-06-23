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"Трябва да намерим начин да бъдем заедно в ЕС": Шефът на македонския парламент преди среща с Доцова

23 юни 2026, 11:26 часа 516 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Трябва да намерим начин да бъдем заедно в ЕС": Шефът на македонския парламент преди среща с Доцова

Председателят на Народното събрание Африм Гаши ще проведе днес в София двустранна среща с председателя на българския парламент Михаела Доцова в кулоарите на конференцията на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (SEECP), предаде skopjeinfo.mk. На вчерашния брифинг с журналисти Гаши заяви, че темите за разговор ще бъдат сътрудничеството на парламентарно ниво, тъй като досега не е имало интензивно сътрудничество, а по отношение на конституционните изменения подчерта, че ще повтори вече познатите ни позиции. 

Припомняме, че от 2022 г. насам Северна Македония не е изпълнила ангажимента си към европейската преговорна рамка да впише българите в македонската конституция, а наскоро външният министър Тимчо Муцунски беше казал, че Скопие не е готова за това.

„Трябва да говорим, трябва да продължим напред, да намерим начин да бъдем заедно в ЕС. Мисля, че бъдещето трябва да ни обединява, а не миналото, така че отивам с позитивна мисъл и искам да участвам в подобряването на отношенията между нашите две страни и два парламента“, каза Гаши.

Поводът за срещата 

В софия ще се проведе 13-ата пленарна сесия на Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. 

Председателят на Народното събрание и президент на асамблеята Михаела Доцова ще открие срещата на организацията в София.

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ПСЮИЕ македонски българи Северна Македония Африм Гаши Михаела Доцова
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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