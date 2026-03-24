"Непоколебим съюзник на НАТО": САЩ са доволни от ролята на Гърция в конфликта в Иран (СНИМКИ)

"Гърция е непоколебим съюзник на НАТО, предлагайки първокласни военноморски съоръжения, приемащи американски войски, на енергийния и мобилен център Александруполис и срещи в Атина“, заяви в понеделник посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър, предаде гръцкото издание Kathimerini. В публикация в платформата X - Уитакър благодари на Гърция за подкрепата на лидерството на президента Тръмп в укрепването на НАТО и гарантирането, че мирът ще бъде запазен чрез сила в целия Алианс.
Уитакър пристигна в Атина миналата сряда за срещи, подчертаващи нарастващата стратегическа стойност на Гърция за американските сили на фона на продължаващия конфликт в Иран и Близкия изток.
From 🇬🇷 Souda Bay’s premier naval facilities hosting 🇺🇸 troops to the energy and mobility hub of Alexandroupoli and meetings in Athens, Greece is a steadfast @NATO Ally. I thanked Greece for supporting President Trump’s leadership in making NATO stronger and ensuring we preserve… pic.twitter.com/k31uENvZqW— U.S. Ambassador to NATO (@USAmbNATO) March 23, 2026
Продуктивни разговори
Посланикът на САЩ в НАТО е провел продуктивни разговори с американския посланик в Гърция и външния министър на страната. "Съединените щати се гордеят, че имат съюзници като Гърция и ние работим всеки ден, за да издигнем това жизненоважно партньорство на нови висоти", заяви Кимбърли Гилфойл в своя профил в платформата Х.
От поста й стана ясно, че САЩ и Гърция имат взаимен ангажимент към отбраната, морската сигурност и споделения просперитет.
The United States is proud to have allies like Greece, and we work every single day to bring this vital partnership to new heights. Ambassador Whitaker @USAmbNATO and I had productive conversations with Foreign Minister Gerapetritis @GreeceMFA, Chief of the #HNDGS General… pic.twitter.com/BKyevQgYVj— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) March 19, 2026