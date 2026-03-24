"Непоколебим съюзник на НАТО": САЩ са доволни от ролята на Гърция в конфликта в Иран (СНИМКИ)

24 март 2026, 14:58 часа 238 прочитания 0 коментара
"Непоколебим съюзник на НАТО": САЩ са доволни от ролята на Гърция в конфликта в Иран (СНИМКИ)

"Гърция е непоколебим съюзник на НАТО, предлагайки първокласни военноморски съоръжения, приемащи американски войски, на енергийния и мобилен център Александруполис и срещи в Атина“, заяви в понеделник посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър, предаде гръцкото издание Kathimerini. В публикация в платформата X - Уитакър благодари на Гърция за подкрепата на лидерството на президента Тръмп в укрепването на НАТО и гарантирането, че мирът ще бъде запазен чрез сила в целия Алианс.

Уитакър пристигна в Атина миналата сряда за срещи, подчертаващи нарастващата стратегическа стойност на Гърция за американските сили на фона на продължаващия конфликт в Иран и Близкия изток.

Продуктивни разговори

Посланикът на САЩ в НАТО е провел продуктивни разговори с американския посланик в Гърция и  външния министър на страната.  "Съединените щати се гордеят, че имат съюзници като Гърция и ние работим всеки ден, за да издигнем това жизненоважно партньорство на нови висоти", заяви Кимбърли Гилфойл в своя профил в платформата Х.

От поста й стана ясно, че САЩ и Гърция имат взаимен ангажимент към отбраната, морската сигурност и споделения просперитет.

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
