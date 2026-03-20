Сърбия разполага военни около „Балкански поток“: Ще ползва и китайски ПВО (ВИДЕО)

Сръбски военни започнаха да охраняват компресорната станция Велика Плана в Жабари на газопровода „Балкански поток“, който транспортира руски газ от Турция до Унгария, предаде македонското издание "Рацин". Мярката идва, след като сръбският президент Александър Вучич заяви, че армията ще охранява главната компресорна станция от съображения за сигурност поради ситуацията в Близкия изток.

„Армията трябва да ги охранява, за да няма изненади в сферата на сигурността", каза той.

Сърбия ще защитава газопровода с китайски ПВО

Според сръбските медии, сигурността е внедрена на няколко нива. В района е разположена 72-ра бригада за специални операции. Тя ще покрива наземните заплахи.

250-та бригада за противовъздушна отбрана ще защитава обекта с модерни системи за противовъздушна отбрана с малък обсег HQ-17AE, които са добре пригодени за защита срещу широк спектър от заплахи, които могат да идват от въздушното пространство.

В допълнение към това оборудване, на терена присъстват и системи за електронна борба и бронирани машини HMMWV с 12,7-милиметрови тежки картечници.

Медията публикува и кадри от охраната на станцията, добавяйки, че газопроводът „Балкански поток“ в Сърбия също е защитен от китайската противоракетна система HQ-17.

Значението на станцията за Сърбия

Главната компресорна станция в Жабари, на около 100 километра от Белград, е от решаващо значение за транзита на руски газ до и от Сърбия. Маршрутът е част от клон на газопровода „Турски поток", който доставя руски газ от Турция до Унгария. Участъкът през Сърбия е мажоритарен собственик на руската компания „Газпром", с по-малък дял, притежаван от държавната компания „Сърбиягаз".