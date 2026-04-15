Опозицията в Скопие: Падането на Орбан е лоша новина за Мицкоски

СДСМ оценява, че падението на Виктор Орбан не е просто вътрешнополитически въпрос в Унгария, а събитие с преки последици за целия регион, особено за политиците, които са били под негова закрила, като Християн Мицковски, Александър Вучич и Милорад Додик, които описват като част от „авторитарното братство“, предаде македонската медия "Фокус". Според СДСМ, германските медии, с анализите си за поражението на Виктор Орбан потвърждават тезата на партията, изложена през последните месеци.

"Чадърът над Балканите" се затваря

СДСМ цитира и позиция на германския „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“, според която Орбан е изградил мрежа от нелиберални мозъчни тръстове, медии и партии, с финансова и политическа подкрепа, чието бъдеще сега е несигурно.

СДСМ твърди, че падането на Орбан потвърждава съществуването на мрежа от влияние, финансиране и злоупотреба с медии отвъд европейските демократични стандарти, както и че „чадърът“ над Балканите, който защитаваше този политически модел, се затваря.

Те добавят, че това означава отслабване на, както казват, антиевропейските и автократични влияния в региона, което е лоша новина за Мицкоски, но добра новина за гражданите и демокрацията. СДСМ заключава, че с тези процеси идва време за отговорност и справедливост, пише още македонската медия.