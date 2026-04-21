Опозицията в Скопие се застъпи за българите: Конституционните промени не носят никакъв риск

Лидерът на СДСМ Венко Филипче обвини, че зад наратива на управляващата партия за предполагаеми национални рискове от промяна на Конституцията се крие намерението на ВМРО-ДПМНЕ да управлява безконтролно, да контролира съдебната система, да оказва натиск върху медиите и да контролира всички институции със собствени партийни кадри, предаде македонската медия "360 степени". Според него, наративите на ВМРО-ДПМНЕ за заплахи за идентичността са част от тяхната политическа пропаганда.

"Истинската причина за блокирането на европейския път не са конституционните изменения, а фактът, че ВМРО-ДПМНЕ не иска контрол от Европейската прокуратура", заяви лидерът на СДСМ Венко Филипче в интервю за телевизия „Сител“ снощи.

Той казва, че промяната на Конституцията не носи рискове, защото няма нищо лошо в това да бъдат включени българи, хървати и други малцинства във висшия правен акт на държавата.

Може ли някой от България да ги заплаши?

„Ако някога се сблъскаме с някакви безпринципни искания, можем да се оттеглим, но какво правим сега? Седим на място и уж се страхуваме, че утре Радев или някой от България ще направи нещо, което ще ни заплаши. Така че кой може да ни заплаши, ако имаме национален консенсус, че няма да осъществим някои неща. Истината е, че ВМРО-ДПМНЕ не иска Европейската прокуратура да идва тук и да има контрол върху разходването на пари. Няма друг риск", каза той.