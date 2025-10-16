Войната в Украйна:

"Дипломация на инерцията" или "революционни представления": Мицотакис обясни подхода на Атина с Турция

"Не следваме дипломация на инерцията, а на действието", стана ясно от думите на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, който защити в четвъртък политиката на правителството си спрямо Турция по време на парламентарен дебат по външните работи, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на Атинско-Македонската информационна агенция (АМНА). Мицотакис обясни, че подходът на Гърция има за цел да намали напрежението, като същевременно защити нейния суверенитет и стратегически цели.

„Защо някои хора критикуват политиката на спокойствие с Турция? Искаме ли напрежение?“, попита премиерът.

Междувременно Мицотакис призова за единство и отговорност при вземането на решения във външната политика. „Искрено се надявам, че поне по въпросите на външната политика ще се справим на ниво, защото националните решения не се вземат в кафенета или по телевизионни панели“, каза той, добавяйки, че „активната дипломация не може да се бърка с революционните театрални представления“, посочи още той. ОЩЕ: Ролята на Гърция в Източното Средиземноморие: Знаците, че тя нараства

Единственият нерешен въпрос с Турция

Мицотакис повтори, че Гърция остава твърда в позицията си, че единственият нерешен въпрос с Турция е определянето на границите на изключителната икономическа зона (ИИЗ) и континенталния шелф.

„Гърция моли нашия съсед да отмени casus belli (заплахата от война), настоявайки, че единственият нерешен въпрос е определянето на изключителната икономическа зона (ИИЗ) и континенталния шелф“, каза още Мицотакис.

„Докато не успеем да проведем съществена дискусия по този висящ въпрос, нашата родина ще продължи да действа планомерно и отговорно“, продължи той.

Възпиращата сила на Гърция

Мицотакис допълнително подчерта важността на запазването на възпиращата сила на Гърция като основа на нейната национална отбранителна стратегия.

Той открои новата 12-годишна отбранителна програма на правителството на стойност 28 милиарда евро като критична стъпка към укрепване на отбраната на страната.

„Целта на нашата нация винаги е била да поддържа качествено превъзходство над всеки потенциален противник. И за първи път вярвам, че можем да кажем, че тази цел се постига“, каза той. ОЩЕ: Мицотакис след отложената среща с Ердоган: Турция да се откаже от повода за война

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
