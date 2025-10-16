Руската подводница "Новоросийск" излиза извън контрол: Изтича гориво и няма здраво място по нея

Руската подводница "Новоросийск", която неочаквано изплува край бреговете на Франция, а сега е на път за пристанището Кронщат, е в скандално лошо състояние. Само в последните няколко дни на борда й са възникнали 10 инцидента, което е плашеща цифра.

"Да, няма катастрофални щети и екипажът е жив и здрав. Но това е ужасяващ показател. Инцидентите включват повреди в навигационната система, в софтуера и в работата на перископа", пише телеграм каналът "ВЧК-ОГПУ", който е близък до Федералната служба за сигурност на Руската федерация.

Най-сериозният от инцидентите е свързан с изтичане на гориво директно в трюма поради повреда на горивната система.

"Всеки компетентен специалист от която и да е държава ще ви каже, че подводницата, макар и "гордо" да плава, не е способна да изпълнява никакви бойни задачи в сегашното си състояние. Оттук и шегите на западните военни", отбелязва каналът, цитирайки запознат източник от силите за сигурност, визирайки подигравките на генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Припомняме, че вчера шведският военноморски флот съобщи, че е открил и следи същата подводница, след като тя е навлязла в Балтийско море. За нея се смята, че е клас Kilo по класификацията на НАТО - една от най-тихите в света, способна както на разузнавателни, така и на нападателни мисии. Швеция: Следим руска подводница в Балтийско море

Igår passerade en rysk ubåt in i Östersjön via Stora Bält.

Svenskt stridsflyg och örlogsfartyg mötte ubåten redan i Kattegatt och följer den på sin väg. En rutinverksamhet som sker i nära samverkan med våra allierade.

Försvarsmakten har en god lägesbild av vårt närområde. pic.twitter.com/utHrLcM2yl — Marinen (@Swedish_Navy) October 15, 2025