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Отново: Морето изхвърли дрон на плаж в Румъния

13 август 2026, 13:49 часа 701 прочитания 0 коментара
Снимка: Thinkstock
Отново: Морето изхвърли дрон на плаж в Румъния

Морето е изхвърлило останки от дрон на плаж в село Костинещ в окръг Кюстенджа, Румъния. Около 8:30 ч. тази сутрин дронът е забелязан, носещ се по вълните към брега и е сигнализирано на спешните служби. Предметът е бил с размери около 1 метър и с няколко антени. Пристигналите на място полицаи са евакуирали хората от плажа и са отцепили района, съобщи Digi24. 

По-късно местните власти са потвърдили, че става дума за останки от дрон. Екипи на полицията и бреговата охрана все още работят на мястото на инцидента.

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Костинещ отстои на около 160 км от Украйна, а през изминалата нощ отново имаше руска атака с дронове срещу Одеска област. Отделно румънското Министерство на отбраната съобщи, че е засекло руски дрон във въздушното пространство на страната тази нощ, което е довело до обявяване на състояние на тревога в определени райони на окръг Тулча. Дронът е останал в румънското въздушно пространство приблизително 10 минути, преди да го напусне и да се отправи към Украйна.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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