С играч от Висшата лига: Интер замени защитника, който продаде на Реал Мадрид

Безспорно една от най-изгодните сделки през това трансфернмо лято изглежда в полза на Реал Мадрид. "Белите" привлякоха Дензъл Дъмфрис от италианския шампион Интер само за 20 милиона евро. Нидерландецът беше много важна част от състава на "нерадзурите" както в защитен план, така и за нападението. Първенецът в Серия А със сигурност се нуждае от негов заместник и според италианския журналист Фабрицио Романо вече е намерил такъв в лицето на Джед Спенс от Тотнъм.

Интер се разбра с Тотнъм за Джед Спенс

От дни Романо публикуваше информация за трансфера, но нямаше нищо окончателно или официално. Но преди часове той даде прословутото си "Here we go", което означава, че на практика трансферът е готов и остава само да бъде официализиран. Според Фабрицио Романо, от Интер са се разбрали с Джед Спенс за личните му условия, като самият той е искал да поеме по нов път в клубната си кариера. Трансферната сума, която "нерадзурите" ще платят на Тотнъм за Спенс се равнява на 31.5 милиона евро.

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Спенс ще замести Дензъл Дъмфрис

Дензъл Дъмфрис се присъедини към Интер от ПСВ Айндховен през лятото на 2021 г. и от тогава изигра 207 мача за "нерадзурите", в които вкара 27 гола и даде 28 асистенции. Той спечели 2 шампионски титли на Италия и по 3 купи и суперкупи на страната. Джед Спенс също предпочита позицията на халф-бека пред тази на чистия външен защитник. През миналия сезон той игра както отдясно, така и отляво на отбраната на Тотнъм, като записа 44 мача във всички турнири. С "шпорите" той вдигна Лига Европа през 2025 г.

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