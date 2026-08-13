Роди се звезда! Финалът за Суперкупата излъчи "следващия Хари Кейн" в Англия

Носителят на Шампионската лига Пари Сен Жермен е супершампион на Европа, след като спечели Суперкупата на УЕФА. Парижани победиха с 2:1 отбора на Астън Вила, който през миналия сезон вдигна трофея в Лига Европа. Въпреки че възпитанците на Луис Енрике празнуваха накрая, те срещнаха сериозна съпротива от бирмингамци. Това беше вечерта, в която Астън Вила загуби мача, но откри двама нови играчи. В срещата се откроиха 17-годишният нападател Брайън Маджо, който направи дебюта си, и 19-годишното крило Джордж Хемингс.

Тийнейджърът на Астън Вила, който обезличи защитата на ПСЖ

Докато ПСЖ излезе на терена практически в пълен състав, треньорът на Вила остави Емилиано Мартинес, Езри Конса и Оли Уоткинс у дома. Новото попълнение Йохан Манзамби също пропусна мача поради контузия в коляното, получена по време на Мондиал 2026. Но шестте хиляди фенове на Вила в Залцбург станаха свидетели на безстрашното представяне на двамата млади нападатели. Хемингс показа енергия и истинско качество, докато Маджо подобри 30-годишния рекорд на Патрик Клуйверт като най-младия голмайстор в историята на Суперкупата.

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Всъщност Маджо направи нещо повече от това просто да привлече вниманието. На терена, изпълнен със звезди от световна класа, той беше ключовата фигура през първия час от мача. Не е преувеличено да се каже, че той можеше да отбележи четири гола още през първото полувреме. Тийнейджърът беше напълно неудържим. Никой досега не е създавал такива проблеми на Маркиньос и Уилян Пачо. Само веднъж, откакто спечелиха първата от двете си поредни титли в Шампионската лига, парижани са допускали повече големи шансове, когато двамата са били в стартовия състав - и това беше при лудата победа с 5:4 над Байерн Мюнхен през април.

В Англия мечтаят за "следващия Хари Кейн"

Маджо пропусна първите си три големи шанса, достатъчно, за да подкопае самочувствието на всеки при дебюта му, но той просто продължи да атакува и в крайна сметка отбеляза дебютния гол. Моментът, в който се откъсна от Пачо и вкара с воле след центриране на Джон Макгин, беше може би най-трудната възможност от трите, които имаше. Последният играч, който е имал толкова много големи шансове в мач от Шампионската лига срещу ПСЖ, беше Карим Бензема на "Бернабеу" през 2019 година. С това си представяне Маджо попадна под светлините на прожекторите, а в Англия вече се надяват да се развие достатъчно добре, за да замени Хари Кейн на върха на атаката на "трите лъва".

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