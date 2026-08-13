"Бургас не е България, всички сме България": Димитър Николов за домакинството на Евровизия 2027

Бургас не е България, всички сме България и ще покажем това на света! Това написа в профила си във Facebook кметът на града Димитър Николов, след като стана ясно, че ще са домакини на Евровизия 2027. Той благодари на колегите си кметове на София, Пловдив и Варна - Васил Терзиев, Костадин Димитров и Благомир Коцев за поздравленията и партньорството.

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"Работата заедно тепърва предстои, за да представим красивите градове на България! Тепърва ще планираме събитията във всички градове!", добави той.

България си извоюва правото да посрещне песенния конкурс след историческата победа на DARA с "Bangaranga" във Виена тази година.

"Ще дадем всичко от себе си, за да се представим на високо ниво", заяви кметът Николов. Той сподели, че залата в Бургас отговаря на изискванията, особено за капацитета за окачване на голям тонаж. "Ще представим българското Черноморие по прекрасен начин", добави той.