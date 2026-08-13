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Мицкоски изпусна контрола: Смъртен случай и епидемия от западнонилска треска в РСМ

13 август 2026, 13:53 часа 823 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
Мицкоски изпусна контрола: Смъртен случай и епидемия от западнонилска треска в РСМ

Първият смъртен случай от западнонилска треска е регистриран в Северна Македония тази година. Става дума за 83-годишен мъж от Скопие, който е бил лекуван в Клиниката по инфекциозни болести и фебрилни състояния, предаде македонската медия "Булевард". Според информация от Института за обществено здраве, първите симптоми на пациента са се появили на 2 август. Той е имал повишена телесна температура, втрисане, главоболие, обща слабост, както и болки в ставите и мускулите.

С влошаване на състоянието се появиха по-сериозни симптоми – скованост на врата и нарушено съзнание. Пациентът беше диагностициран и с клинична картина на менингит.

Епидемия от западнонилска треска

Ситуацията се усложнява и в страната, където македонското Министерство на здравеопазването вчера (12 август) обяви епидемия от западнонилска треска в няколко общини и населени места в Скопие: Кисела вода, Гази Баба, Аеродром, Бутел и Илинден, както и в Драчево, Пржино, Долно Лисиче, Кадино и Юрумлери, допълва Press24.

Междувременно община Битоля ще проведе допълнителна, аварийна дезинсекция срещу комари като превантивна мярка поради епидемиологичната обстановка в страната и повишения риск от разпространение на западнонилска треска, пише още Press24.

Правителството на Мицкоски реагира късно

Кети Щерйова от опозиционната СДСМ обвини институциите, че са закъснели с превантивните мерки срещу западнонилската треска. По думите й след кризата със здравето на водата в Гостивар, страната е изправена пред ново предизвикателство, свързано с разпространението на западнонилската треска.

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СДСМ казва, че това е известно заболяване и че появата на комари, климатичните условия и рискът от векторно пренасяни болести не са непредсказуеми явления, пише Скопје1.мк. ОЩЕ: Епидемия в македонски град, властите не знаят какво е: Между 250 и 300 пациенти на ден с еднакви симптоми

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Комари епидемия западнонилска треска Християн Мицкоски
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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