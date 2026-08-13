За първи път в историята: АЕЦ Черна вода в Румъния спира днес

Днес, 13 август, Румъния започва контролираното спиране на последния работещ реактор в АЕЦ „Черна вода“ заради критично ниския дебит на Дунав. Това означава, че за първи път и двата реактора на централата ще бъдат извън мрежата.

Операторът Nuclearelectrica е започнал тази сутрин процедурите за контролирано изключване на блок 2 от националната електроенергийна мрежа. Блок 1 вече бе спрян още на 28 юли 2026 г.

Причината е исторически ниското ниво и дебит на Дунав. В района на централата дебитът е достигнал приблизително 1370 куб. м/сек., което е рекордно ниско равнище. Дунавската вода се използва за охлаждане на централата. При прекалено нисък дебит безопасната експлоатация на реактора вече не може да бъде гарантирана при нормалните условия.

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Двата реактора на „Черна вода“ осигуряват приблизително 20% от електроенергията на Румъния. След спирането на блок 2 страната ще остане временно без ядрено производство от централата. Това е сериозен проблем, защото Румъния едновременно е засегната от продължителна суша и екстремни горещини, които намаляват и производството от ВЕЦ. Правителството вече е обявило енергийна извънредна ситуация за август и призовава за доброволно ограничаване на потреблението, особено в пиковите часове.

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