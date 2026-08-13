Мюсюлманка на басейн разпали дебат в Словения: С какво беше облечена?

Мюсюлманка на басейн в Марибор разпали дебат в Словения, научаваме от материал на хърватската медия "Индекс". Причината за дискусиите е плажното облекло на жената, която според едни носила обикновено буркини (специален бански за мюсюлманки), а според спасителя - обикновени дрехи, изработени от материал, който не е предназначен за плуване.

Първоначално беше обявено, че на жената ѝ е било забранено да плува, защото е носила буркини. Въпреки това, компанията Šport Maribor, която управлява плувния басейн, по-късно отхвърли тази версия за събитията.

Те твърдят, че жената не е била облечена в буркини, бански костюм, който покрива почти цялото тяло, а по-скоро в обикновени дрехи. Те също така посочват, че буркините не са забранени в техните басейни.

Реално на басейна нямало конфликт

Според информация, публикувана от словенските медии, инцидентът е станал в събота, 8 август. Жената е влязла в басейна с дрехи, покриващи по-голямата част от тялото ѝ, след което към нея се е приближил спасител. Той я е предупредил, че подобни дрехи не са позволени в басейна, а жената е послушала предупреждението и е излязла от водата. Според управителя не е имало спор или друг конфликт.

Как започна дебатът?

Случаят стана известен, след като слушатели се свързаха с Радио Марибор. Според тях служителите помолили жена, носеща буркини, да напусне басейна. Те също така твърдят, че по същото време на група мъже е било позволено да плуват в нещо, което прилича на бельо. Информацията беше съобщена от RTV Slovenia и други словенски медии. ОЩЕ: Франция забрани носенето на буркини в обществените басейни