Официално: Фенербахче привлече бивш нападател на Ман Юнайтед, Интер и Челси

Турският гранд Фенербахче официално привлече нападателя Ромелу Лукаку от италианския Наполи. Финансови подробности не бяха разкрити, но италианските медии съобщиха, че Фенербахче се е съгласил да плати 6 милиона евро плюс бонуси, свързани с представянето, за бившия нападател на Манчестър Юнайтед, Интер и Челси. Нападателят, който спечели титлата в Серия А с Наполи през сезон 2024/25, преживя разочароваща минала кампания, като беше затруднен от контузии, които го ограничиха до само седем участия във всички турнири.

Ромелу Лукаку: "Искам да благодаря на треньора"

Въпреки това, Лукаку все пак беше повикан в отбора на Белгия, който стигна до четвъртфиналите на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, където отбеляза три гола. "Чест и привилегия е да се присъединя към вашия клуб, да се присъединя към този клуб с прекрасна история", каза 33-годишният футболист в съобщение до феновете на Фенербахче. "Искам да благодаря на треньора за доверието и вярата в мен като човек, преди всичко, а също и за качествата ми като футболист. В добра форма съм, 100% готов", добави Лукаку.

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"Ще бъде специален и много емоционален момент"

"За мен това е и малко емоционален момент, защото след много години се връщам в Турция, където живях като малко дете, където открих професионалния свят като малко дете с баща ми", добави Лукаку, чийто баща Роджър играеше за Генчлербирлиги. "Ще бъде специален и много емоционален момент да се върна там. Много се гордея, че съм във Фенербахче". "Фенерите" завършиха втори в Суперлигата на Турция миналия сезон, като загубиха титлата от Галатасарай с 3 точки. Фенербахче започва новата кампания срещу Генчлербирлиги в събота.

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