Новият властелин на европейското небе: Турско летище с пореден рекорд

Летище Истанбул е счупило рекорда си за дневен брой пътници в Турция и Европа. Новината обяви в четвъртък министърът на транспорта и инфраструктурата на турската държава Абдулкадир Уралоглу, съобщи Анадолската агенция. В публикация в турската социална мрежа NSosyal, Уралоглу заяви, че летището е обслужило 289 732 пътници на 9 август. „Нашето летище в Истанбул обслужи 289 732 пътници на 9 август, като отново регистрира най-високия дневен брой пътници за всички времена в Турция и Европа“, каза той.

Последният такъв рекорд беше на 1 август тази година. ОЩЕ: Огромен американски военен самолет предизвика смут във Варна

Истанбул - глобален авиационен център

„Укрепваме позицията на Истанбул като глобален авиационен център със силната транспортна инфраструктура, която сме изградили“, добави той.

Припомняме, че терминалната сграда на Летище Истанбул се простира на внушителните 1.4 милиона кв. метра, като то е първото в Европа, което е въвело система за едновременно излитане и кацане на 3 независими писти. От мегалетището оперират над 115 различни авиокомпании, свързващи Истанбул с повече от 330 дестинации в Европа, Азия, Африка и Америка. Летището е основен хъб на националния превозвач Turkish Airlines, който генерира огромна част от прекачващите се транзитни пътници между Изтока и Запада. ОЩЕ: Летище "Истанбул" постави абсолютен рекорд за Европа