Бивш адвокат на Тръмп се облизва за половинвековен договор на Балканите

Американската компания AAFS Infrastructure and Energy упорито изгражда газопровод между Хърватия и Босна и Херцеговина чрез южната междусистемна връзка и планира 50-годишен ангажимент в Босна и Херцеговина, заяви в сряда Джеси Бинал, вицепрезидент на компанията и бивш адвокат на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде хърватската медия "Индекс". След разговора с федералния министър на енергетиката, минното дело и промишлеността Ведран Лакич, Бинал заяви, че AAFS настоява за сключване на договора с правителството на Федерация Босна и Херцеговина възможно най-скоро.

50 години сътрудничество

„Продължаваме да работим по този ключов проект, за да можем да доставяме стабилна и конкурентна енергия от различни източници на гражданите на Босна и Херцеговина. Нашата компания е фокусирана върху успешното сключване на този договор и започване на дългосрочен, 50-годишен ангажимент към гражданите на Босна и Херцеговина“, се казва в изявление на съответното министерство от Бинал.

Не беше изяснено дали обявеният 50-годишен период на сътрудничество се отнася до продължителността на концесията за изграждане и експлоатация на газопровода.

В предишни дискусии за проекта се споменаваше 30-годишна концесия.

Министър Лакич обаче заяви след срещата, че договорът трябва да защитава интересите на Федерация Босна и Херцеговина и да осигури стабилни доставки на газ от алтернативен източник на по-конкурентни цени. ОЩЕ: Южна междусистемна газова връзка на Балканите: Подписите вече са положени

Свързване на Хърватия и Босна и Херцеговина

Южната междусистемна връзка трябва да свърже газовите системи на Хърватия и Босна и Херцеговина. Това би дало на Босна и Херцеговина достъп до терминала за втечнен природен газ на Крък чрез хърватската газова мрежа и би намалило пълната ѝ зависимост от руски газ.

Споразумението за изграждането на газопровода беше подписано в Дубровник на 28 април от хърватския премиер Андрей Пленкович и председателя на Министерския съвет на Босна и Херцеговина Боряна Крищо. Министерският съвет на Босна и Херцеговина започна процеса на ратифициране в края на юли, а споразумението все още трябва да бъде одобрено от Президентството на Босна и Херцеговина и двете камари на държавния парламент.

Връзката с Тръмп

Американският адвокат представляваше кампанията на Доналд Тръмп в съдебни производства, оспорващи резултатите от гласуването в Невада след президентските избори през 2020 г. AAFS е основана в американския щат Уайоминг през ноември 2025 г. и се ръководи от Джоузеф Флин, брат на Майкъл Флин, бивш съветник по националната сигурност на Тръмп. ОЩЕ: Хърватският премиер се срещна с човека на Тръмп в Хърватия (СНИМКИ)