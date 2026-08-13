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Божидар Саръбоюков: Щастлив съм, че се прибирам с медал – това бе борба на психика!

13 август 2026, 14:29 часа 576 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Божидар Саръбоюков: Щастлив съм, че се прибирам с медал – това бе борба на психика!

Бронзовият медалист в скока на дължина от Европейското първенство по лека атлетика Божидар Саръбоюков се завърна в България с отличието и призна, че все още трудно осъзнава постигнатото. „Със сигурност съм много щастлив, че се прибирам с медал. Емоциите отминаха, осъзнавам какво съм направил, но се чувствам странно. Някак си състезанието протече много бързо. Даже не си спомням всичко, което се случи“, заяви Саръбоюков.

22-годишният българин спечели бронза с резултат 8.26 метра, постигнат в последния му шести опит при насрещен вятър от 1.7 м/сек. Той записа още четири скока над границата от осем метра – 8.03, 8.05, 8.09 и 8.10 метра. Саръбоюков определи финала като сериозно изпитание заради условията и голямото напрежение.

„Най-сладко е, когато успееш в последния опит“

„Последният опит беше доста рисков. Поех риска в последния момент. Тогава вече се позабавлявах и ми беше интересно. Беше доста хладно, имаше насрещен вятър. Това беше борба на психика. Долу всички сме равни и всеки трябваше да покаже колко може в такъв момент“, разказа той.

Божидар Саръбоюков

Българинът призна, че именно успехът в последния опит прави медала още по-ценен. „Най-сладко е, когато успееш в последния опит. Да видиш погледа на конкурентите. Беше доста рисково, но и аз треперех“, добави Саръбоюков.

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„Не успяхме да си поговорим с шампиона Тентоглу, само се поздравихме. Заслужено е първи. Доказа кой е по-добрият и по-опитният“, каза българският състезател. Медалът на Саръбоюков е първи за България от европейско първенство по лека атлетика от осем години насам и общо 41-ви за страната ни.

„Имах късна допинг проба, но това са нормални неща. Подадохме контестация за един от опитите, защото бях направил по-добър опит, но потникът ми е оставил отпечатък по-назад. Затова се позабавиха резултатите, награждаването и допинг-теста. Нормални неща“, разкри той.

Лекоатлет №1 на България за 2025 година няма да почива дълго. От БФЛА обявиха, че той ще участва в два старта от Диамантената лига в края на месеца – в Лозана на 21 август и в Цюрих на 27 август. „Мисля, че съм сигурен за финалите, дори и да не участвам в предстоящите две състезания. Няма да лъжа – ще почивам три-четири дни. И на мен ми е трудно да издържам физически и психически. Дано има още поводи за радост“, заяви Саръбоюков.

Божидар Саръбоюков

Той изрази подкрепата си и към българските представителки в тройния скок Александра и Габриела, които предстои да се борят за медали. „И Алекс, и Габи са готови за медал. И двете са достойни. Резултатите са много близки. И аз ще съм пред екрана“, каза той.

Саръбоюков не скри и възхищението си от Виктория Ангелова, която също впечатли с представянето си. „Гледах и Виктория Ангелова, седяхме до късно. Много се радвам за нея. Талантливо дете, напълни ми душата. Като я гледам каква психика показва – просто феноменално. Две титли в рамките на осем месеца, просто феноменално“, завърши бронзовият медалист.

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Лека атлетика Европейско първенство по лека атлетика Божидар Саръбоюков
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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