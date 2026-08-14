Започнаха снимките на новия филм с Мариус Куркински "Софѝя" (СНИМКИ)

Мариус Куркински влиза в ролята на ангел в новия български игрален филм „Софѝя“, чиито снимки започнаха този петък. Драмата с елементи на магически реализъм на режисьора и сценарист Димитър Радев събира в актьорския си състав още Деян Донков, Койна Русева, Стефка Янорова, Владимир Пенев, Анастасия Ингилизова, Ана Пападопулу и други.

Това е втори съвместен проект на Димитър Радев и Мариус Куркински. През 2022 г. Радев режисира Куркински в документалния филм „До Мариус и назад“.

Повече за филма „Софѝя“

Сюжетът на филма е изграден като пъзел от шест привидно несвързани истории с различни главни герои. Общата нишка по между им е озовал се сред хората на съвременния град ангел (Мариус Куркински), който участва във всяка от тях. Срещите му с хората разкриват пред него сложността на човешките отношения – любовта и самотата, вината и прошката, болката и способността да продължиш напред. Всичко това се случва на фона на съвременната ни столица, която във филма е неразривно свързана с душевността на хората, които я оживяват.

„За мен „Софѝя“ е преди всичко филм за надеждата и способността ни да се връщаме един към друг след разочарованията и провалите. Интересува ме онзи миг, в който някой вижда другия, приближава се към него и прекъсва самотата му с доброта и обич. Софѝя за мен е много неща - мъдрост и начин за дълбоко свързване между хората, както и столицата ни, в чиято неравномерна красота се издигат и сриват героите ми,“ казва режисьорът и сценарист Димитър Радев.

Снимка: Йоана Мирчева

Ангелът на Мариус Куркински във филма на Димитър Радев обаче далеч не идва с готови отговори. Докато наблюдава съдбите на хората и се опитва да разбере решенията им, той самият открива значението на най-обикновеното и достъпно нещо в хорския свят – простия човешки жест.

„Понякога най-голямата опасност не идва отвън, а е в самите нас — в гнева, завистта, гордостта, отчаянието, в изкушението да изгубим доброто в себе си,“ казва Мариус Куркински.

За каста си режисьорът Димитър Радев казва: „В този филм много трудно може да се посочи кой е водещ актьор. Всеки носи жизненоважна тежест за историята.“. Съставът включва още Георги Гоцин, Румен Гаванозов, Розалия Абгарян, Ванеса Пеянкова, Стелиан Радев, София Кирилова, Никола Додов, Петър Данов и Габриела Георгиева.

Снимка: Йоана Мирчева

Оператор на „Софѝя“ е Калоян Божилов („Ага“), с когото Димитър Радев работи и по игралния си филм „Рая на Данте“, както и по „До Мариус и назад“. Визуалната концепция стъпва върху силния контраст между светлина и сянка, върху прехода от студено към топло, за да се следва и емоционалното движение на героите от изолацията към близостта, от самотата към другия и от трудния момент към надеждата.

Сред основния творчески екип са композиторът Емилиян Гацов – Елби, художникът по костюми и сценография Ванина Гелева, и продуцентите Христо Димитров, Петя Манчорова, Калоян Божилов и самият Димитър Радев.

Филмът „Софѝя“ се продуцира от Палимпсест Филмс с подкрепата на Националния филмов център.