След кошмара на Халкидики: Брюксел активира спешната система „Коперник“ (ВИДЕА)

Европейският съюз активира своята услуга за управление на извънредни ситуации „Коперник“, за да предостави сателитно картографиране и данни за горския пожар, който избухна в четвъртък в Касандра, на гръцкия полуостров Халкидики, съобщи Kathimerini, позовавайки се на Министерството на климатичните кризи и гражданската защита на Гърция. Услугата беше активирана по искане на гръцките органи за гражданска защита под код EMSR918.

Ще бъдат изготвени карти и други данни, идентифициращи засегнатите от пожара райони в община Касандра, в подкрепа на реагирането при извънредни ситуации и оценката на щетите. ЕС одобри искането и се очаква първите картографски продукти, получени от сателити, да станат достъпни скоро. Гръцките власти ще разпространят данните и картите безплатно на агенциите, участващи в реагирането при извънредни ситуации. ОЩЕ: Външно министерство с важна информация за пожара на Халкидики

#Σίβηρη Χαλκιδική#πυρκαγιά σε σπίτια & ξενοδοχειακές μονάδες και κατεβαίνει προς την θαλάσσια περιοχή.

🔥Ισχυρές δυνάμεις και απ’ τη θαλάσσια περιοχή ώστε να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν τους πολίτες

Βίντεο : πανελλήνιο δίκτυο πυροσβεστών Δασοκομάντο #φωτια #φωτιες #πυρκαγιες pic.twitter.com/rPcVNbcID5 — Penny Rage (@penny_rage) August 13, 2026

Пожарът на Халкидики

Ситуацията се подобри в четвъртък вечерта при голям горски пожар в Сивири, на гръцкия полуостров Халкидики, след като пламъците се разпространиха от земеделски и горски земи в жилищен район. Местните жители съобщиха за щети по домове и превозни средства, тъй като силни ветрове раздухаха пламъците, а гъст дим се разпространи над полуострова. Властите започнаха евакуация по море от плажа Сивири, използвайки кораб на бреговата охрана, девет частни лодки и пътническа моторница.

Най-малко 220 души бяха евакуирани в пристанището Сани, докато други 92 бяха транспортирани там на борда на „Спидрънър“. Други жители останаха на плажа в очакване на евакуация. Хотел в близката Фурка също беше евакуиран по-рано, включително група деца от Украйна.

Μεγάλη φωτιά στη Σίβιρη Χαλκιδικής: Απεγκλωβισμοί δια θαλάσσης από τη Σίβηρη, δίπλα στα σπίτια οι φλόγες, εκκενώθηκε η Φούρκα pic.twitter.com/EMqjr3jeCD — empisteutiko.gr (@empisteutiko) August 13, 2026

🔥🌊 Συγκλονιστικές εικόνες από τη μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική. Εκατοντάδες κάτοικοι και παραθεριστές κατέφυγαν στην παραλία της Σίβηρης, καθώς οι φλόγες πλησίαζαν κατοικημένες περιοχές, με τις Αρχές να στήνουν μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού δια θαλάσσης.



🛟 Σκάφη του Λιμενικού… pic.twitter.com/3HVJc92xiG — in.gr/news (@in_gr) August 14, 2026

Гасенето на пожара

Операцията по гасене на пожара беше подсилена до 155 пожарникари, включително четири специализирани екипа за борба с горски пожари, с 59 превозни средства. Разгърнати бяха девет самолета и седем хеликоптера, включително един хеликоптер, координиращ въздушната операция. Общински цистерни с вода и тежка техника също оказаха помощ. Двама пожарникари бяха ранени и откарани в болница.

Единият получи изкълчен крак, а другият леки изгаряния. Гръцката служба за бърза помощ беше поставена в повишена готовност, за да подпомогне евакуацията.

Спешни сигнали на 112 нареждат на жителите на Сивири да се евакуират към Мола Калива, а на тези във Фурка да се насочат към Скиони. Гръцката обществена телевизия ERT съобщи, че пожарът може да е възникнал, след като силни ветрове са съборили електрически стълб, предизвиквайки искра. Властите не са потвърдили причината. ОЩЕ: Важно за почиващите в Гърция - обявиха дали е чиста питейната вода в Халкидики

Καίγονται ξενοδοχειακές μονάδες στη Χαλκιδική



Οι κόποι μιας ζωής στις στάχτες από έναν κατά συρροήν εμπρηστή #πυρκαγια #φωτια pic.twitter.com/kP1FGYxgOc — Karditsastakra (@Karditsastakra) August 13, 2026