Напливът продължава: Поредна лодка с мигранти откриха край Крит

Лодка с 25 мигранти на борда е открила гръцката брегова охрана южно от островчето Гавдос край Крит, съобщи телевизия Скай.

Плавателният съд е бил установен на 32 морски мили от Гавдос. Хората на борда ще бъдат откарани в пристанището Палеохора.

Това е поредният случай през последните дни, като мигранти пристигат в Гърция по този маршрут практически ежедневно.

Само в четвъртък на Крит пристигнаха над 600 души, а в петък гръцкият министър на миграцията и убежището Танос Плеврис предупреди, че ако ситуацията остане същата, гръцките власти ще предприемат още по-строги мерки.

През миналата година страната временно спря разглеждането на молби за убежище на пристигналите по този маршрут.

Гърция поддържа интензивни контакти с либийското правителство в Триполи, както и с бунтовническите власти в Бенгази, за установяването на по-строг контрол на лодките, които тръгват от либийските брегове, но засега тези усилия дават ограничен резултат.

