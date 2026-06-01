Мицкоски на крак в Сърбия: Прехласва се по идеята на Вучич за "Мини - Шенген" на Балканите (СНИМКИ)

Македонският премиер Християн Мицкоски беше през уикенда на крак в сръбския град Нови Сад, където заяви, че във време, когато светът е изправен пред нови разделения, несигурности и напрежения, Северна Македония и Сърбия имат задължението да градят мостове, а не стени, да запазят близостта, създадена от предишните поколения, и да я предадат на бъдещите поколения като ценност, предаде македонската медия "360 степени".

Прехласване и "Мини-Шенген" на Балканите

"Двете страни", добави той, освен чувството за семейство, чест, човечност и достойнство, са свързани и, както каза, от една дълбока историческа истина – че Балканите не напредват, когато народите се отблъскват, а когато изграждат доверие, взаимно уважение и искрено партньорство, добави Мицкоски.

През това време сръбският премиер Джуро Мацут напомни за инициативата на сръбския президент Александър Вучич за мини-Шенген" на Балканите и Отворени Балкани.

„Безброй пъти сме доказвали приятелството си, когато беше трудно преди 30 години. Разбира се, както във всяко семейство, понякога има някои разногласия, но доказахме, че с общи усилия е необходимо да се издигнем над ежедневната политика и само като разчитаме един на друг, можем да постигнем много и да растем заедно“, каза сръбският премиер Джуро Мацут в обръщението си към тържествената академия. ОЩЕ: Скандал в Скопие: Обвиниха дясната ръка на Мицкоски, че обслужва Китай и Русия в ущърб на САЩ (ВИДЕО)

Снимка: Facebook/Hristijan Mickoski

Кой още беше с него в Сърбия?

Поводът за посещението беше отбелязване на 80-годишнината от заселването на македонци във Войводина.

В делегацията бяха още вицепремиерът по междуобщностните отношения Иван Стоилкович, министъра на външните работи и външната търговия Тимчо Муцунски и министъра на културата и туризма Зоран Лютков. Церемонията се проведе в Студентския културен център и на нея присъстваха, наред с други, министър-председателят на Сърбия Джуро Мацут и председателят на провинциалното правителство на Войводина Мая Гойкович. ОЩЕ: Фронт срещу "Сръбски свят": И СДСМ скочи срещу Мицкоски в подкрепа на българи и албанци