Удар по "сенчестия флот": Франция залови руски петролен танкер в Атлантика (ВИДЕО)

01 юни 2026, 10:33 часа 396 прочитания 0 коментара
Френските сили са заловили санкционирания танкер „Тагор“ в Атлантическия океан, докато е плавал от Русия. Това съобщи президентът Еманюел Макрон. Той добави, че операцията е била проведена в открити води с няколко партньора, включително Обединеното кралство, и в строго съответствие с морското право. Макрон заяви, че корабите, избягващи санкциите, помагат за финансирането на войната на Русия срещу Украйна.

„Неприемливо е корабите да заобикалят международните санкции, да нарушават морското право и да финансират войната, която Русия води срещу Украйна повече от 4 години“, каза той.

Това е последният от няколкото предполагаеми танкера от „сенчестия флот“, прихванати от Франция през последните месеци, заподозрени в превоз на руски петрол в нарушение на западните санкции.

През март френски съд осъди задочно капитана на предполагаем руски танкер от скритата флотилия на една година затвор за това, че не е изпълнил заповеди за спиране на кораба си.

Виолета Иванова Редактор
