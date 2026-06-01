Войната в Украйна:

Зеленски: Опитваме се да прехващаме всички дронове, дори да летят към други страни

01 юни 2026, 0:26 часа 334 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Володимир Зеленський
Зеленски: Опитваме се да прехващаме всички дронове, дори да летят към други страни

Украйна се опитва да прехваща всички руски дронове, дори тези, които летят към Румъния, Молдова, Полша или балтийските държави. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в изявление в социалните мрежи. Той отбеляза, че Украйна незабавно информира партньорите си, ако не успее да прехване дрон. Зеленски подчерта, че Украйна прави всичко възможно, за да помогне на съюзниците си.

Още: Според Зеленски: ЕС засега спря нова масирана руска бомбардировка. Роботи по линия "Тръмп" са в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

„Русия използва дронове, за да окаже натиск върху страните от НАТО и да прецени тяхната реакция. Това е типичният им сигнал: не помагайте на Украйна. Вярвам, че обединеното НАТО трябва да даде по-решителен отговор“, написа украинският президент. Зеленски добави, че Владимир Путин изпробва противовъздушната отбрана на страните от НАТО, които граничат с Русия или Беларус.

Още: Зеленски: Не е само Русия, и други държави не искат Украйна да разработва свои системи за противовъздушна отбрана

Припомняме, че в нощта на 29 май руски дрон се разби в многоетажна жилищна сграда в Галац, Румъния , удряйки апартамент на десетия етаж. Инцидентът причини експлозия, последвана от пожар. В 1:19 ч. два изтребителя от авиобазата Фетещ се издигнаха, за да прехванат самолета. Румънските пилоти получиха разрешение да атакуват целта и след откриването ѝ населението на окръзите Тулча, Галац и Брейла беше предупредено чрез системата Ro-Alert.

Още: Зеленски: Русия подготвя допълнителна мобилизация (ВИДЕО)

Румънският президент Никушор Дан обяви, че ще „предприеме пропорционални мерки“. Той подчерта, че този инцидент е пряка последица от агресивната война на Русия срещу Украйна, безотговорното и безразборно използване на оръжия от Москва в непосредствена близост до границите на НАТО и системното ѝ пренебрегване на международното право.

Още: FT: Путин и Тръмп се вкараха в капан, сега картите са у Зеленски

По-късно Путин заяви, че наскоро е бил информиран за инцидента с дрона в Румъния. Той заяви, че „никой не може да потвърди“ произхода на дрона, докато не бъдат разгледани останките. Лидерът на Кремъл обаче бързо заяви, че най-вероятно става въпрос за „инцидент с участието на украински дрон“.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
руски дрон Володимир Зеленски война Украйна руски дронове руски дронове Румъния
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес