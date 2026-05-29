Религията и политиката на Балканите: Докато Русия строи църква в Република Сръбска - Хърватия даде милиони за храм в Босна

Хърватия е измислила как да противопостави на руското и сръбско влияние чрез църквата в региона на Балканите. Докато Руската православна църква подпомага проекта на Милорад Додик за православния храм "Преображение Господне" в столицата на Република Сръбска Баня Лука, а Сръбската православна църква е проводник на "Сръбски свят" в региона - Хърватия финансира проекти на Католическата църква в Босна и Херцеговина, Сърбия и САЩ

За целта страната отделя 3,55 милиона евро, като най-голямата сума, 1,2 милиона евро, ще бъде отпусната на Сриемската епархия, предаде хърватската медия "Индекс".

Държавният секретар Звонко Милас заяви, че тези договори продължават политиката на Република Хърватия спрямо хърватите в чужбина, като подчерта, че проектите „не са просто инфраструктурни или финансови, а дълбоко символични и социални“, тъй като укрепват връзките с хърватите в Босна и Херцеговина, Сърбия и диаспората.

Най-голямата сума за Сриемската епархия

Най-голямата сума, 1,2 милиона евро, е отпусната на Сриемската епархия в Сърбия за изграждането на комплекса „Домус Димитрианум“, докато 950 000 евро са предназначени за обновяване на църквата „Свети Кирил и Методий“ в босненската столица Сараево.



850 000 евро са планирани за инфраструктурни проекти в Мостарско-Дувенската и Требинско-Мрканската епархии, 300 000 евро за обновяване на францисканския манастир в Яйце и 250 000 евро за проекти на Хърватския етнически институт в Чикаго.

"Сръбски свят" и ролята на сръбската църква

Декларацията за защита на националните и политически права и общото бъдеще на сръбския народ от 8 юни 2024 г., или така наречената доктрина "Сръбски свят" е благословена от сръбския патриарх Порфирий. Под благовидното намерение за защита на сърбите - доктрината отразява амбициите на сръбската държава за влияние на Балканите, но в текстовете са изрично упоменати страни като Черна гора.

Църквата е част от висшето ръководство на така наречения "Сръбски свят", което представлява някакво наддържавно обединение. Тя влиза във Всесръбският събор, а ролята й е да е "един от стълбовете на националната, културната и духовната идентичност на сръбския народ". Нейната роля е да има по-тясно сътрудничество между църковните и държавните органи по ключови въпроси като запазването на традиционните християнски ценности, светостта на брака и семейството. Освен това Всесръбският събор подкрепя и ролята на Сръбската православна църква в образованието на младите хора чрез педагогически и образователни дейности, т.е. сръбското влияние се възпитава от най-ранна детска възраст.