Партията на Мицкоски с искане към България: Реципрочност, а не нови отстъпки и унижения

ВМРО-ДПМНЕ на Християн Мицкосдки обвини опозицицонната СДСМ и нейният лидер Венко Филипче, че отново застъпват политика на едностранни отстъпки спрямо България, като оцениха, че подобен подход вече е нанесъл щети на македонските национални интереси, предаде македонската медия Skopje1.mk. От ВМРО-ДПМНЕ смятат, че Филипче повтаря политиката на бившите премиери Зоран Заев и Димитър Ковачевски, които според тях са довели страната до незавидна позиция в процеса на европейска интеграция.

Партията на Мицкоски говори за реципрочност

В изявлението на партията се посочва, че Северна Македония не трябва повече да води политика на подчинение и отстъпчивост, а че двустранните въпроси трябва да се решават на основата на реципрочност, взаимно уважение и изпълнение на задълженията и от двете страни.

"Вместо да изисква реципрочност и уважение към македонските позиции, той предлага нови отстъпки и връщане към политиките, които гражданите вече са отхвърлили", се казва в позицията на партията.

Хората на Мицкоски подчертават, че гражданите подкрепят европейското бъдеще на държавата, но не с цената на нови условия, унижения и, както заявяват, отричане на националната идентичност.

ВМРО-ДПМНЕ казва, че европейската интеграция не трябва да бъде процес, при който само Северна Македония изпълнява задълженията си, а другата страна остава без отговорност.ОЩЕ: ЕС открехна вратата на Северна Македония за евроизлаз: Конституционни промени и нищо повече!