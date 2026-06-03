ЕС открехна вратата на Северна Македония за евроизлаз: Конституционни промени и нищо повече!

Разширяването е нашата обща цел, а бъдещето на Македония е неразривно свързано с Европейския съюз. Приемането на договорените конституционни изменения обаче остава единственият начин за официално започване на преговорите за присъединяване. Това заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща на съвместната пресконференция с премиера Християн Мицкоски, обобщи МКД. Още: "Не е честно": Мицкоски за очакванията към македонското правителство преди визитата на Коща

Християн Мицкоски повтори позицията, че Северна Македония остава твърдо ангажирана с европейския си път и не търси привилегии, облекчени правила или нещо, което не принадлежи и на другите, а по-скоро принципи и надежден и предвидим процес. Скопие търсил процес, в който реформите, упоритата работа, заслугите и изпълнените задължения ще бъдат истински оценени, посочи северномакедонският премиер.

Ангажира ли се Северна Македония да се промени?

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Вашето правителство демонстрира ангажираност и бих искал да похваля непрекъснатите усилия, които полагате. Бих искал да подчертая по-специално неотдавнашния осезаем напредък в изпълнението на програмата за реформи с оглед приемането на пътните карти за реформата в областта на правовата държава и публичната администрация, което е от значение не само за пътя на Северна Македония към присъединяване, но и за използването на Плана за растеж и конвергенция, отчете Коща.

Приветствам също така пълното ви привеждане в съответствие с Общата външна политика и политиката на сигурност на Европейския съюз, заяви Антонио Коща.

"Приемането на договорените конституционни изменения обаче остава единственият начин за официално започване на преговорите за присъединяване. Това е единственият начин да се отключат пълните ползи от членството в ЕС за гражданите на Северна Македония, тоест за македонците", посочи председателят на Европейския съвет.

Единственият начин да се постигне напредък към европейската интеграция е чрез конструктивен диалог със съседите и чрез предприемане на прагматични стъпки за изграждане на доверие и осъществяване на необходимите реформи", припомни Коща.

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски повтори позицията, че Македония очаква изпълнените от нея ангажименти да бъдат истински оценени.

Според него правителството е работило усърдно по програмата за реформи през изминалия период и ще продължи да го прави.

Той заяви, че е обсъдил с Коща европейското бъдеще, ситуацията в региона, реформите, икономиката, върховенството на закона и институциите.

На срещата бяха обсъдени също икономическата интеграция, инфраструктурната свързаност, енергийната сигурност, инвестициите, конкурентоспособността и откриването на нови перспективи за по-младите поколения.

Председателят на Европейския съвет е на посещение в Западните Балкани от вчера, за да се срещне с лидерите на региона и да съпредседателства срещата на върха ЕС—Западни Балкани в Тиват, Черна гора, на 5 юни.

Коща ще обсъди възможностите и предизвикателствата, свързани с разширяването, постепенната интеграция, регионалното сътрудничество, сигурността и стабилността.

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