Пробивът на Мицкоски в Струмица: Омразата срещу българите се приближава до границата (ВИДЕО и КАРТА)

"20 години чакахме този ден". Така македонският премиер и лидер на ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоски обяви изборната победа на местните избори в Струмица. И наистина това е исторически пробив за една от най-антибългарски настроените партии в Северна Македония, което освен лоши новини за опозицията в Скопие, означава и лоши новини за България, тъй като Струмица се намира на границата със страната ни и на по-малко от 50 км от българския град Петрич.

Резултатите

Петър Янков от коалиция „Твоя Македония“, подкрепен от ВМРО-ДПМНЕ на Християн Мицкоски печели от раз, което както казва Мицкоски, се случва за първи път от 20 години. На първи тур той е получил 55.98% от гласовете на избирателите, според данни на Държавната изборна комисия на Северна Македония. На второ място е Мариян Даскаловски, подкрепен от СДСМ, който е получил едва 36.15%, което е спад с близо 20% за опозиционната партия в процентно отношение в сравнение с предходните избори. ОЩЕ: Местните избори в РСМ: Мицкоски празнува, СДСМ със сигнали за злоупотреби

Интерактивна карта от местните избори в Струмица през 2025: Държавна изборна комисия на Северна Македония

През 2021 г. кандидатът на СДСМ - Костадин Костадинов печели с 54.93%. Той обаче не взима победата от първи тур, а от втори, което може би е било знак за спада в подкрепата. Тогава кандидатът на ВМРО -ДПМНЕ е получил 40.08%, което означава, че партията на Мицкоски на изборите през 2025 г. в Струмица има близо 15% ръст.

Интерактивна карта от местните избори в Струмица през 2021 г.: Държавна изборна комисия на Северна Македония





Лошо за опозицията, но лошо и за България

Струмица обаче винаги е била внъзприемана като бастион на СДСМ в югозападната ни съседка. Знаем, че бившият премиер и лидер на партията Зоран Заев е родом от Струмица. Той беше кмет няколко поредни мандата от 2005 г., преди да подаде оставка през 2017 г., защото бе избран за депутат, а после стана и премиер на Македония.

По негово време знаем, че имаше временно стопляне на отношенията със Скопие, като дори имаше съвместни чествания, делегациите на тогавашния премиер Бойко Борисов и тогавашния македонски премиер Зоран Заев се срещнаха в Рим за 24 май, за да се стигне до сключване на Договора за приятелство, добросъседсто и сътрудничество с България, в който се призна за обща история, а двете страни се споразумяха да няма език на омразата помежду им.

ВМРО-ДПМНЕ обаче са известни с антибългарската си политика и омразата към Българите Още от самото си идване на власт дадоха знак, че политиката им ще е срещу България, като дори заговориха за денонсиране на този договор. Ето защо не е добре, че тази политика ще бъде утвърдено в Струмица, т.е. ще се приближи до границата с България. ОЩЕ: Мицкоски обеща: Докато е премиер, няма да впише българите в конституцията