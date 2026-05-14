Мъжът, задигнал музиката на Бионсе, влиза в затвора

Мъжът, арестуван за кражба на твърди дискове, съдържащи неиздадена музика на Бионсе, се е признал за виновен в съд в Атланта във вторник. На съдебно заседание в Атланта Келвин Евънс прие присъда от пет години, от които ще излежи две години в затвора. По-рано той се беше обявил за невинен и според Rolling Stone е отказал споразумение през април. Като част от условията на пробацията му, на Евънс е наредено да избягва мястото на кражбата в Атланта и да не осъществява контакт с жертвата.

Келвин Евънс беше арестуван от полицейското управление на Атланта през септември във връзка с обир на автомобил през юли 2025 г., при който били откраднати два куфара с музика на Бионсе и планове за турне от автомобил под наем.

Снимка: Getty Images

Още: Неподозирани връзки: Знаменитости, за които (може би) не знаете, че са роднини

Обвиненията

Според полицейски доклад от юли, хореографът на Бионсе Кристофър Грант и танцьорът Диандре Блу са се обадили на 911, за да съобщят за кражба от техния автомобил под наем, преди датите от турнето "Cowboy Carter" на Бионсе в Атланта.

В обвинителен акт от октомври се посочва, че на 8 юли Евънс е влязъл в автомобила "с намерение да извърши кражба".

Според полицейския доклад, откраднатите твърди дискове съдържали "музика с водни знаци, част от която неиздадена, планове и видеозаписи за шоуто, както и предишни и бъдещи сетлисти". Грант и Блу също заявили, че били откраднати дрехи, дизайнерски слънчеви очила, лаптопи и слушалки AirPods.

Снимка: Getty Images

След проследяване и разследване, местните органи на реда са арестували Евънс няколко седмици след като Грант и Блу подали сигнала, а през септември публично бил посочен като заподозрян. Месец по-късно той бил освободен под гаранция от 20 000 долара.

Още: Дуа Липа съди технологичен гигант за милиони заради използване на лика ѝ

По време на ареста му полицията в Атланта заяви, че откраднатото имущество все още не е било открито. Не е ясно дали впоследствие вещите са били намерени.

Турнето "Cowboy Carter" на Бионсе беше най-печелившото турне за миналата година, като донесе на изпълнителката над 407 милиона долара от 32 концерта. Тя спечели наградата "Грами" за албум на годината през 2025 г. за този проект, припомня "The Guardian".

По-рано този месец Бионсе беше съпредседател на Мет Гала заедно с Никол Кидман, Винъс Уилямс и Ана Уинтур. Тя беше придружена от съпруга си Jay-Z и дъщеря си Блу Айви.