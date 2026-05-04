Под носа на Европа: Китайска фирма доби рекордно количество злато в Сърбия

Националната банка на Сърбия (НБС) закупи рекордните 4,3 тона злато от китайската компания Serbia Zijin Copper. Покупката е станала през миналата година, като става дума за 344 кюлчета, всяко от които тежи малко повече от 12 килограма. Въз основа на генерираните приходи може да се изчисли, че сръбската централна банка е плащала средно около 3000 евро за унция злато (31,1 грама). Цената на унция на световните фондови борси през 2025 г. варираше от 2500 до 3700 евро.

Покупката е цялото производство на злато от мината в Бор, пише хърватската медия Индекс, позовавайки се на Forbes Slovenia.

Златната мина в Бор

Златната и медна мина в Бор е мажоритарно собственост на Китай от края на 2018 г., когато китайската компания Zijin Mining придоби 63% дял в бившата държавна компания RTB Bor чрез рекапитализация.

Според сръбското законодателство, компанията е длъжна първо да предложи цялото добито злато за закупуване на Националната банка на Сърбия. Съобщава се, че банката никога не е отказвала тази опция.

В случай че централната банка отхвърли покупката, Zijin може да кандидатства за разрешение за износ. Откакто пое мината през 2018 г., НБС е закупила общо 16,3 тона злато от китайската компания.

Печалбата

Само от продажби на злато, Serbia Zijin Copper е генерирала приходи от около 48,4 милиарда динара, или приблизително 400 милиона евро, през 2025 г. Общите приходи на компанията, които включват и продажби на мед и сребро, възлизат на около 227,6 милиарда динара, като най-голямата част, 173,4 милиарда динара, идват от мед.