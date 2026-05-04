Затвор в Северна Гърция осъмна с труп на иранец

04 май 2026, 10:37 часа 385 прочитания 0 коментара
Затворът Нигрита в Северна Гърция осъмна с труп на иранец след масово сбиване в неделя, предаде гнръцкото издание Kathimerini. Загинал при сбиването е и още един затворник - алжирски гражданин. Допълнителни подробности за самоличността им не бяха налични веднага, а причината за сблъсъка остава неясна. Служителите на затвора се намесиха, за да прекратят боя и оказаха първа помощ, докато извикаха линейка от EKAV.

Полицията съобщи, че по време на акция след инцидента служителите на реда са открили няколко предмета, включително импровизирани ножове и дървени дъски.

11 са задържани

Властите арестуваха 11 заподозрени след смъртоносно сбиване в затвора Нигрита в Северна Гърция в неделя, при което загинаха двама затворници.

Източници идентифицираха двама основни заподозрени в убийствата - грузинец и албански гражданин - докато останалите девет са обвинени в участие.

Насилие в гръцките затвори

Припомняме, че през февруари български гражданин, който излежава доживотна присъда в гръцкия затвора "Домокос", бе заподозрян в поръчково убийство на друг известен затворник. Властите разследват смъртоносната стрелба като потенциално поръчково убийство, а не като спонтанно престъпление. Жертвата е 42-годишният Антонис Пападатос, който е бил прострелян три пъти в главата в неделя вечерта в затвора, пише още гръцкото издание. ОЩЕ: Поръчково убийство в гръцки затвор: Заподозрян е българин с прякор Разван

Деница Китанова
Деница Китанова
