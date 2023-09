„Подхлъзнахме се“: Екипажът на гръцкия ферибот не признава, че удави мъж в морето (ВИДЕО)

Той добави, че когато отишъл да вземе спасителна жилетка, мъжът вече се бил удавил.

Капитанът от своя страна заяви в показанията си, че е спазил правилата и че когато е бил информиран, че мъж е паднал в морето, е предупредил бреговата охрана.

Двама от четиримата арестувани за случая остават в ареста. Следователят и прокурорът не се разбраха дали да оставят в ареста останалите двама членове на екипажа, срещу които се води наказателна отговорност за съучастие в непредумишленото убийство, и в крайна сметка те бяха освободени. Окончателното решение е на Съдебния съвет. ОЩЕ: 10 са вече жертвите на наводненията в Гърция (ВИДЕО)

Припомняме, че във видеото, което се разпространи в социалните медии, се вижда как пътникът тича към рампата за товарене на ферибота, която все още е спусната, а членове на екипажа го спират и го бутат три пъти назад.

Athens, Greece. Crew member pushes off passenger that came aboard late. Falls off the moving ramp, and drowns.



36 years old.



Rumor that his family was on ferry waiting. What a disaster. Blue horizon employees have a lot to explain.



Piraeus Port

pic.twitter.com/H6L7yxxL7o