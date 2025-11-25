Трима нови мъже влязоха в "Ергенът: Любов в рая", Виктория се скара с един от тях (ВИДЕО)

Въпреки че на последната Церемония на розата в "Ергенът: Любов в рая" Натали получи цвете от Тихомир, сърцето ѝ очевидно се е насочило към друг човек. Двамата открито признаха силната си взаимна привързаност, което създаде напрежение между Натали и останалите участници. Напрежението около хореографката се засили, когато реши да приеме поканата на Тихомир за среща. Преди да тръгне, тя се опита да обясни ситуацията на Орлин, като му заяви, че решението е нейно и очаква той да го разбере и уважи. Дали тази среща ще ѝ помогне да изясни чувствата си или отношенията ѝ с Орлин ще се развалят напълно, предстои да видим в следващите епизоди.

Новите ергени

На фона на поредните драматични събития, изненадите отново шокираха участниците, след като три неочаквани попълнения влязоха във вилата. Левент Дамадов, Павел Иванов и Денис Костадинов са тримата нови ергени, които са готови да намерят своите половинки. Дали обаче ще си паснат с някоя от свободните жени или ще влязат в ролята на "ябълка на раздора" за някоя двойка?

Появата им бързо предизвика и първите искри, като Левент влезе в конфликт с огорчената Виктория още в първите минути. Напрежението ескалира, след като тя отказа да разговаря с него. Двамата започнаха ожесточена словесна престрелка, в която си размениха остри реплики на тема кой е по-умен, а в края Левент просто стана от масата.

"Оправи си държанието и се научи да се държиш като мъж. Не ми ходи, като че ли си шефът на къщата", коментира Виктория.

