Цели пет жертви: 20-годишен без книжка причини жестока катастрофа

Петима души загинаха при катастрофа през изминалата нощ в Румъния, причинена от 20-годишен водач без шофьорска книжка, съобщава агенция Аджерпрес, цитирана от БТА. Неправоспособният младеж блъснал трима пешеходци край село Корбий Мар в окръг Дъмбовица (Южна Румъния). Още: Необичаен инцидент в Милано: Кола се вряза в носа на самолет (ВИДЕО)

След което се преобърнал с колата извън пътното платно. В резултат са загинали неправоспособният водач, още един младеж, пътувал с него, както и тримата пешеходци – 24-годишна жена, 25-годишен мъж и още един мъж на 49 години, съобщава Окръжния инспекторат на полицията в Дъмбовица. Още: Млада шофьорка се блъсна в дърво: 13-годишният й брат пострада тежко