Politico: Зеленски с гаф на Балканите - защо Вучич е толкова важен за Украйна (ВИДЕО)

Посещението на Володимир Зеленски в Сърбия през уикенда предизвика отзвук на Балканите дълго след като украинският президент се завърна в Киев, пише Politico. Зеленски посети за първи път сръбския президент Александър Вучич, който отказа да се присъедини към режима на санкции на ЕС срещу Русия и поддържа уютни отношения с Кремъл. След това той се намеси в най-оспорвания регионален спор, като заяви, че Украйна ще продължи да не признава независимостта на Косово, бивша провинция на Сърбия.

Бурята след думите на Зеленски

Реакцията на Косово беше бърза. Синьо-жълт транспарант с размерите на сграда, който стои на главната улица на Прищина от 2022 г., беше свален веднага, а кметът Перпарим Рама заяви, че макар симпатиите му да остават с „народите, изправени пред война, насилие и преследване... уважението трябва да бъде взаимно“. ОЩЕ: Зеленски ядоса Косово: Кметът на Прищина свали украинското знаме (ВИДЕО)

Междувременно след посещението на Зеленски - Вучич заплаши физически да пренасочи река Ибър, която тече от Сърбия към Косово, в отговор на събарянето на сръбски къщи по брега на язовира от страна на Косово. Подобен ход би източил язовира, който снабдява Косово с голяма част от водата и решаващия охладителен капацитет на най-голямата електроцентрала.

Освен това, сръбският външен министър Марко Джурич и албанският премиер Еди Рама си размениха забележки по темата X, като последният обвини Сърбия, че е в „политически балон“ и отрича факта, че „Сърбия е загубила Косово“ отдавна.

Накратко за Косово

Косово е било южна провинция на Сърбия с албанско мнозинство през по-голямата част от 20-ти век. Народът му е имал широки политически права по време на социалистическа Югославия, докато десетилетните сърбски репресии срещу несъгласните не доведоха до въоръжения конфликт от 1998-99 г. Тримесечна бомбардировка на НАТО прогони сръбските сили и направи провинцията протекторат на ООН. Косово обяви независимост през 2008 г. и към днешна дата е призната от над 100 държави, включително САЩ, Обединеното кралство и 22 от 27-те държави членки на ЕС.

Косово е и потенциална страна кандидатка за ЕС, като кандидатурата ѝ е подала през декември 2022 г. Статутът на страната отдавна е любима тема за разговор на руския президент Владимир Путин, който го използва, за да оправдае нахлуването в Грузия през 2008 г. и анексирането на Крим през 2014 г. Министърът на външните работи на Косово Глаук Конюфца заяви, че е приел с „със съжаление“ мнението на Зеленски и че подобна реторика е отражение на „опитите на Русия да използва Косово като прецедент“. Що се отнася до причината, поради която украинският лидер изобщо би се забъркал в неразрешимия балкански проблем, вероятно въпросът се свежда до оръжията.

Защо Вучич е по-важен за Зеленски?

Сърбия все още произвежда значителни количества боеприпаси в съветски стандартни калибри, които би било невъзможно да се получат от западните съюзници на Киев, които вместо това използват стандарта на НАТО. Украйна запазва тежки гаубици и танкове от съветската епоха, които остават ключови за боевете в Донбас и отвъд него. И въпреки проруската си позиция, Вучич с удоволствие ги предоставя на Киев тихомълком.

„Украйна е в позиция, в която не може да се интересува от неща извън по-непосредствените нужди на Украйна, а Вучич е по-важен за него“, обясни Флориан Бийбър, който ръководи Центъра за изследвания на Югоизточна Европа в Университета в Грац.

Сметките на Вучич

Сближаването на Вучич със Зеленски може отчасти да е опит да се смекчат критиките от Брюксел.

Лидерите на ЕС осъдиха „експлозията на насилие“ по време на продължаващото антиправителствено протестно движение и „срива на демократичните стандарти“ в Сърбия. „Той се надява, че ще получава по-малко критични забележки през следващите месеци, заради близките си, поне символично по-близки, връзки със Зеленски. Вучич прави това, за да си осигури влияние върху ЕС преди евентуални избори в страната“, продължи Бийбър. ОЩЕ: "Ние сме приятели на войната, а не проститутки на мира": Още албански реакции след думите на Зеленски за Косово