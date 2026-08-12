По-опасни от самия огън: Конспирациите около пожарите в Гърция

В свой материал със заглавие "Признаците за предстоящо бедствие" гръцкото издание Kathimerini обръща внимание на конспиративните теории около горските пожари в Гърция. Сега, когато убеждението, че пожарите се палят, за да се създадат вятърни паркове, отмира - ще се появи следващата конспиративна теория, че вятърните турбини причиняват пожари. Такава е прогнозата на гърцкия вестник, която предвиджа още, че поредица от провали от страна на частния сектор и бездействия от страна на публичния сектор ще разпалят движението „Без вятърни паркове в моретата и планините“.

Големият горски пожар, който изпепели 12 600 хектара във Виотия, северозападно от Атина, е бедствие, което е можело да бъде избегнато. Той е започнал от надземната част на вятърна електроцентрала, която, тъй като е била в планината, е била най-трудна за копаене и също така по-рискова в случай на пожар. И въпреки това, тя е получила лиценз и е започнала да работи тази година. ОЩЕ: Гърция гори: Нови пожари в Атика, Пелопонес и на Халкидики

Какъви са проблемите?

Един от проблемите е, че вятърните електроцентрали, построени от частни компании, не се проверяват преди пускането им в експлоатация. Достатъчно е да се осигури сертификат, подписан от инженер. Предвиждат се случайни проверки, но и те са рядкост. „Не можете да имате двама или трима души за огромна мрежа“, каза Костас Илиакис, президент на Асоциацията на работниците в електроцентралите на PPC в Ханя. „Офисът във Вриси разполага с трима техници, а мрежата му се простира от Критско до Либийско море.“

Основният проблем обаче е, че не се извършват проверки и не се вземат мерки, дори когато има ранни признаци на предстояща опасност. Големият горски пожар на планината Китайрон не е първият, произхождащ от въпросната вятърна електроцентрала. „Пожар е избухнал на около 150 метра разстояние месец по-рано, в 11:14 ч. на 27 юни.

Според образуваното по това време досие, инцидентът се дължи на късо съединение, за което се твърди, че е причинено от контакта на два проводника със средно напрежение по електропровод. Пожарът е овладян сравнително бързо, като е изгорял приблизително шест хектара, както съобщава „Катимерини“.

И въпреки това, никой не се е сетил или не е искал да спре работата на въпросния вятърен парк, докато проблемът се е разследвал. Площ от 12 600 хектара е трябвало да изгори до основи, за да се спре работата му. За какво? Сега, дори и да бъде пуснат отново в експлоатация и да произведе нови искри, няма да остане нищо, което да гори в обгорената земя.

Това е знак за „решителност“ на длъжностните лица едва след като е настъпило бедствие, подобно на демонстрираното от регионалния управител на Атика Никос Хардалиас, който ни информира на 8 август, че „в Атика няма да бъде одобрено Проучване за въздействие върху околната среда (ОВОС) за разполагане на вятърни турбини и промишлени ВЕИ в защитени, залесени или засегнати от пожари зони“.

Само че Атика и по-широкият Солун така или иначе са изрично изключени от специалното пространствено планиране за възобновяеми енергийни източници. ОЩЕ: "ВЕИ капанът", в който сме се хванали с Гърция: Най-много солари, а най-скъп ток