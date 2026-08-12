Неуместно: СДСМ сравниха Мицкоски с Иван Михайлов – най-големия противник на македонизма

Опозицията в Република Северна Македония в лицето на СДСМ направи неуместно сравнение между Християн Мицкоски с последния лидер на историческото ВМРО - Иван Михайлов, на чието име забраниха в югозападната ни съседка да се кръщават български клубове. Поводът за твърдението на СДСМ е премахването на вицепрезидентските позиции във ВМРО-ДПМНЕ, което според тях допълнително концентрира партийната власт в ръцете на Мицкоски и намалява възможността за вътрешен контрол и баланс, става ясно от материал на македонската медия "Либертас".

Нещо, което се случва и с ВМРО, когато начело е Иван Михайлов.

Припомняме, че по времето на Михайлов се случват братоубийствени борби във ВМРО, макар и първончачално целта да е неутрализирането на съветското (болшевишко) влияние проникващо в македонското освободително движение.

Защо сравнението е неуместно?

Иван Михайлов е един от първите големи противници на македонизма. Той подкрепя българския характер на населението в историко-географската област Македония и е против изкуствено създадената македонска нация.

А политиката на Християн Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ се основава именно на македонизма и тази въпросна македонска идентичност. ОЩЕ: Властите в РСМ закриха българския клуб "Иван Михайлов" в Битоля